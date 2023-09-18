مسؤول مصري: المتوسط اليومي لإنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي بلغ حوالي 4,2 مليار قدم مكعب

■ القاهرة – د ب أ: أعلن مسؤول مصري أن المتوسط اليومي لإنتاج حقل ظهر من الغاز الطبيعي في عام 2023/2022 بلغ حوالي 4ر2 مليار قدم مكعب وحوالي 3700 برميل يوميا من المتكثفات.

ووفق بيان صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، نشرته صفحة رئاسة مجلس الوزراء على «فيسبوك» أمس الإثنين، جاء ذلك خلال الجمعية العامة لشركة بتروبل وبتروشروق عبر تقنية الفيديو كونفرنس لاعتماد نتائج الأعمال عن العام المالي 2023/2022.

وأكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أنه مازالت هناك فرصة واعدة لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز من خلال تطوير وتحسين كفاءة العمليات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، لافتا إلى أن الشراكة بين بتروبل وشركة إيني الإيطالية تمثل نموذجا ناجحا للتعاون والتكامل في صناعة البترول المصرية، وأن لديهما من الخبرة والإمكانيات ما يمكنهما من تحقيق قصص نجاح واكتشافات جديدة ومن ثم زيادة معدلات إنتاج واحتياطيات مصر من البترول والغاز.

وأشاد الملا بالشراكة الناجحة مع الشركاء ايني وبي بي وروزنفت ومبادلة الإماراتية في مشروع حقل ظهر والجهود المبذولة من العاملين في شركة بتروبل للحفاظ على استقرار معدلات الإنتاج.

وأضاف الملا: «نحتاج إلى زيادة الإنتاج من البترول والغاز لصالح الاقتصاد المصري وينبغي ألا ندخر جهدا في تطبيق وتنفيذ الخطط والإجراءات التي تضمن تحقيق ذلك».

خالد موافي، رئيس شركة بتروبل، أوضح أنه من المخطط دخول البئر العشرين بحقل ظهر على الإنتاج في نهاية تشرين الأول /أكتوبر المقبل كأحد الإجراءات للمحافظة على معدلات الإنتاج، كما تم تنفيذ مشروع ربط محطة المعالجة الخاصة بحقل ظهر مع محطة ضواغط الجميل مما سيكون له أثر بالغ في زيادة معامل الاسترجاع من الحقل.

وأضاف أنه جاري الإعداد لحفر عدة آبار جديدة إضافية خلال عامي 2024 و2025 والاستمرار قدما في دراسة وسائل تعظيم المحافظة على معدلات الإنتاج وزيادة معامل الاسترجاع.