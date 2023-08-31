مسؤول مغربي لـ «القدس العربي»: حين يتعلق الأمر بقضية الصحراء يتحول بعض الصحافيين الاسبان إلى نشطاء!

الرباط ـ «القدس العربي»: نفى المغرب أن يكون يمارس المنع على وسائل الإعلام الإسبانية في أقاليم الصحراء، وقال إن حرية الصحافة مكفولة للجميع، بشرط أن يذهب ممثلو المنابر الصحافية إلى هناك من أجل نشاط مهني صرف، وليس لممارسة نشاط سياسي يميل إلى هذا الطرف أو ذاك.

جاء هذا التوضيح على لسان مسؤول من وزارة الاتصال (الإعلام) اتصلت به “القدس العربي”، للتعليق على تصريحات أدلى بها الصحافي الإسباني نيكولاس كاستيانو لصحيفة “إيلدياريو”، ادّعى فيها أن المغرب يمنع الصحافيين الإسبان من ولوج أراضي الصحراء الغربية دون أي مبرر قانوني.

وقال نيكولاس: “يحاول الكثير منا الوصول إلى المنطقة، لكن المسؤولين المغاربة يطردوننا، دون أن يتعرضوا للمحاسبة أو الاحتجاج أو طلب توضيحات، لا من لدن الأمم المتحدة ولا حتى من طرف الدولة الإسبانية”.

واستطرد قائلاً: “عندما يرغب الصحافيون في تغطية وضعية المواطنين الصحراويين، فإن المغرب يمارس قبضته الحديدية ويمنع الممارسة الحرة للمعلومات في الإقليم. تضاف إلى ذلك المصالح التجارية والسياسية التي تجعل إثارة قضية الصحراء الغربية أمراً غير مريح للأطراف التي لديها إمكانية الوصول إلى السلطة في إسبانيا”.

المسؤول المغربي الذي خَصّ “القدس العربي” بالتوضيحات، طالباً عدم الكشف عن اسمه، قال إن سلطات الرباط “لا تتحفظ نهائياً على ممارسة الصحافة في أقاليم الصحراء، وإنما على مَن يحاول الاختباء وراء هذه المهنة لاختلاق حدث معين والركوب عليه”؛ وفق تعبيره.

وأكد أن السلطات نفسها ترفض أن يتحول العمل الصحافي إلى ممارسة لنشاط سياسي، مشيراً إلى أن الصحراء التي يعتبرها المغرب جزءاً من أراضيه، ينطبق عليها ما ينطبق على باقي أقاليم البلاد. وأوضح أن زيارتها مفتوحة في وجه كل الصحافيين الأجانب في إطار مهمات صحافية واضحة ومحددة؛ لافتاً الانتباه إلى أنه سبق للعديد من الإعلاميين الإسبان خلال سنوات مضت، بمن فيهم نيكولاس كاستيانو نفسه، أن زاروا الصحراء؛ وكان آخرهم مندوبون عن صحيفة “إلباييس”.

وذكر المصدر المغربي لـ “القدس العربي” أن بعض الصحافيين الإسبان يبرمجون زيارات لأقاليم الصحراء من أجل افتعال نشاطات معينة، مستدلاً على ذلك بكون أحدهم اتفق مع أطفال ليتظاهروا مباشرة بعد خروجه من فندق في مدينة صحراوية، ويلجؤوا لاستعمال الحجارة، من أجل الإيحاء بوجود منع وقمع أمني لمتظاهرين مطالبين بالانفصال عن المغرب.

وأفاد المتحدث بأن سلطات الرباط لا تسمح للصحافيين الأجانب بتنظيم فعاليات سياسية أو حقوقية أو اجتماعية تحت غطاء مهني، وبالتالي، تعمل على ترحيلهم مباشرة بعد التأكد من حدوث مثل هذه “التجاوزات”.

أما بخصوص تلميح الصحافي الإسباني نيكولاس كاستيانو لحدوث منع من الولوج إلى المعلومة بخصوص ما يجري في أقاليم الصحراء، فتساءل المسؤول المغربي قائلاً: “ماذا بقي أن يُخبَّأ في الصحراء مع عصر الثورة التكنولوجية وسهولة الوصول إلى المعلومات؟”. وأفاد أنه يوجد في الأقاليم الجنوبية أكثر من 160 موقعاً إلكترونياً والعديد من صفحات التواصل الاجتماعي التي ينشط أصحابها بالحرية المكفولة من طرف القانون المغربي. وختم تصريحه لـ “القدس العربي” بالتأكيد على أن المغرب ليست لديه مشكلة في إثارة أي قضية داخلية، بما فيها موضوع حقوق الإنسان ومطالب الانفصاليين.