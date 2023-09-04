مسؤول مغربي يعتزم إجراء محادثات مع مسؤولين فلسطينيين

الرباط: أعلن مجلس المستشارين المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، الإثنين، أن رئيسه النعم ميارة سيجري محادثات ثنائية مع مسؤولين فلسطينيين، الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان للمجلس، على هامش زيارة لميارة بصفته رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط بدأها بالأردن وتشمل فلسطين وإسرائيل.

وذكر البيان أن “هذه الزيارة ستكون فرصة سيعقد خلالها رئيس مجلس المستشارين، محادثات ثنائية مع كل من روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، ومحمد اشتية رئيس الوزراء الفلسطيني”.

وأوضح أن المباحثات ستهدف إلى “تعزيز العمل البرلماني المشترك وتقوية التعاون الثنائي بين المملكة المغربية ودولة فلسطين الشقيقة، في جميع المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وأشار البيان إلى أن زيارة ميارة “تهدف أيضا للتأكيد على مواصلة سبل دعم القضية الفلسطينية وتجديد تأكيد المملكة المغربية تحت قيادة الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس (تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي)، على الموقف الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشـريف، ورفض كل مساس بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.

وتنطلق زيارة ميارة لفلسطين غدا الثلاثاء وتستمر يومين، وفق البيان.

وفي 30 أغسطس/ آب الماضي، ذكر بيان لمجلس المستشارين أنه “بصفته رئيسا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، يعتزم ميارة القيام بزيارة لمنطقة الشرق الأوسط، على رأس وفد برلماني يضم أعضاء عن مكتب هذه المنظمة البرلمانية الإقليمية”.

كما أعلن المجلس عن زيارة ميارة لإسرائيل على رأس وفد برلماني في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، بدعوة من رئيس الكنيست (البرلمان) أمير أوحانا.

ويعد ميارة أول مسؤول سياسي مغربي بارز يزور إسرائيل، منذ إعلان البلدين في 10 ديسمبر/ كانون الأول 2020، استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد توقفها عام 2000.

(الأناضول)