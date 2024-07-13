مسؤول: مقتل أربعة رجال أمن عراقيين في اشتباك مع مقاتلين من تنظيم “الدولة”

بغداد: قتل أربعة رجال أمن عراقيين السبت في اشتباك مع مقاتلين من تنظيم “الدولة”، وفق ما أفاد مسؤول عراقي، في وقت أعلنت فيه السلطات العراقية أيضا مقتل عدد من الجهاديين.

وشنت القوات الأمنية العراقية عملية استهدفت مجموعة من العناصر الذين يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “الدولة” في منطقة ريفية وسط ديالى، على بعد 40 كيلومترا شمال بغداد.

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية “حاصرت قطعاتنا الأمنية مجموعة من العناصر الإرهابية (…) وتمكنت من قتل عدد منهم وإصابة آخرين بعد الاشتباك معهم”.

وأضافت أن الاشتباك أسفر عن مقتل عدد من رجال الأمن وإصابة آخرين، بدون أن تعطي معلومات مفصلة.

وأفاد ضابط في الشرطة طلب عدم كشف هويته عن مقتل جندي عراقي وثلاثة عناصر من الشرطة “في الاشتباكات المستمرة” في خان بني سعد ضمن قطاع ديالى.

وأكد أيضا مقتل ثلاثة من عناصر تنظيم “الدولة” في تلك المواجهات.

وتواصل القوات العراقية تمشيط المنطقة حيث قتل الجمعة في عملية عسكرية عنصران من تنظيم “الدولة”.

وكان التنظيم الجهادي قد سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا قبل أن يعلن عام 2014 قيام “الخلافة” فيها.

لكن التنظيم هُزم في العراق عام 2017 على يد القوات العراقية المدعومة من تحالف عسكري بقيادة الولايات المتحدة، وعام 2019 خسر آخر الأراضي التي كان يسيطر عليها في سوريا أمام قوات كردية مدعومة أيضا من الولايات المتحدة.

لكن فلول التنظيم تواصل تنفيذ هجمات ونصب كمائن، خصوصا في المناطق النائية والمخابئ الصحراوية.

وفي تقرير نشر في كانون الثاني/يناير، قالت الأمم المتحدة إن تنظيم “الدولة” يملك “ما بين ثلاثة إلى خمسة آلاف مقاتل” في العراق وسوريا.

(وكالات)