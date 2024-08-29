مسؤول من منظمة الصحة العالمية لـ”القدس العربي”: هدنة الـ3 أيام قد لا تكون كافية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة

الأمم المتحدة- “القدس العربي”: في لقاء مع الصحافة المعتمدة عبر الفيديو من دير البلح بقطاع غزة، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ريك بيبركورن، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة ستبدأ في الأول من أيلول/ سبتمبر وإنها ستستمر عبر ثلاث مراحل كل مرحلة تمتد لثلاثة أيام، ويمكن تمديد المرحلة يوما إضافيا إذا دعت الضرورة.

بيبركورن: من المهم أن تصل نسبة التغطية التي توفرها حملة التطعيم في كل جولة إلى 90 في المئة لوقف تفشي المرض في غزة، ومنع انتشاره على المستوى الدولي

وأكد المسول الأممي أن كل جولة من الحملة ستقوم وزارة الصحة الفلسطينية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسف ووكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بتوفير قطرتين من لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النوع الثاني لأكثر من 640 ألف طفل تحت سن العاشرة. وقال إنه تم تسليم 1.26 مليون جرعة من اللقاحات و500 من حاملات اللقاحات إلى غزة بالفعل، مشيرا إلى أن 400 ألف جرعة ستصل غزة أيضا قريبا. وأضاف أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدريب أكثر من 2,180 عامل صحي وعامل توعية مجتمعية وعامل في مجال التوعية، على توفير التطعيم. ومن المهم جدا إعلام المجتمعات بالحملة.

وشدد على أنه من المهم أن تصل نسبة التغطية التي توفرها حملة التطعيم في كل جولة إلى 90 في المئة لوقف تفشي المرض في غزة، ومنع انتشاره على المستوى الدولي. ودعا ممثل منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة جميع الأطراف إلى وقف القتال للسماح للأطفال والأسر بالوصول بأمان إلى المرافق الصحية، وكي يقوم عمال التوعية المجتمعية بإيصال الأطفال الذين يمكنهم الوصول إلى المرافق الصحية للتطعيم ضد شلل الأطفال.

وشدد على أنه بدون هدن إنسانية، لن يكون ممكنا تنفيذ حملة التطعيم، والتي يتم القيام بها بالفعل في بيئة معقدة ومقيدة بشكل لا يصدق. وأوضح أن الحملة ستستغرق ثلاثة أيام وستبدأ من وسط غزة، ثم جنوب القطاع، ثم الشمال.

بيبركورن: غزة لم تكن تعاني من أي نقص في نسبة التطعيم مثل كثير من مناطق النزاعات. ولكن بسبب الحرب والأزمة الحالية وتبعاتها هناك عدد من الأطفال لم تتح لهم فرص التطعيم. وهذا هو سبب عودة الداء

وقال بيبركورن نظرا لانعدام الأمن، والدمار، والبنية الأساسية للطرق، ونزوح السكان، واستنادا أيضا إلى خبرتنا مع هذا النوع من الحملات على مستوى العالم، فإن الأيام الثلاثة قد لا تكون كافية لتحقيق التطعيم الكافي مضيفا أنهم سيواصلون مراقبة تنفيذ الحملة وتمديدها إذا اقتضت الحاجة يوما واحدا أو أكثر عند الضرورة. ودعا جميع الأطراف إلى ضمان حماية للعاملين الذين سيشاركون في تنفيذ الحملة، والأسر والأطفال الذين يتم إحضارهم لتلقي التطعيم في المرافق الصحية.

وردا على سؤال “القدس العربي” حول أسباب ظهور مرض شلل الأطفال بعد أن اختفى قبل 25 سنة، وما إذا كان هناك خطط أخرى لتطعيمات لاحقة ضد الحصبة والجدري قال بيبركورن: “إن غزة لم تكن تعاني من أي نقص في نسبة التطعيم مثل كثير من مناطق النزاعات. ولكن بسبب الحرب والأزمة الحالية وتبعاتها هناك عدد من الأطفال لم تتح لهم فرص التطعيم. وهذا هو سبب عودة الداء. ولهذا نحن قلقون ونعد لحملة تطعيم فموية شاملة. نريد أن نقوم بهذه الحملة الواسعة والمشكلة أن المرض قد لا يختفي مرة واحدة. ولكن سنعمل كل ما في جهدنا رغم صعوبة هذه الظروف”.

وردا على سؤال ثان لـ”القدس العربي”: حول الصحة النفسية والعقلية لسكان غزة على ضوء ما مر بالسكان في الأحد عشر شهرا الماضية وهم يتعرضون للمجازر، “فكيف تتعامل منظمة الصحة العالمية مع التبعات النفسية لهذه الحرب؟”، قال المسؤول الأممي إن هذا السؤال على غاية من الأهمية، فقد كان السكان في غزة يتعرضون لأزمات نفسية وعقلية قبل هذه الحرب. “فحسب معلوماتنا كان يوجد في غزة قبل هذه الحرب بين 40 إلى 50 ألف مصاب بنوع من العلل النفسية والعقلية من قبل”.

بيبركورن: كل شخص في غزة متأثر عقليا ونفسيا بالحرب هناك

وقال :” الآن ترى هذه المشاكل في كل مناطق الصراع مثل أفغانستان والسودان وغيرهما. لكن ما يحدث الآن، كل إنسان في غزة متأثر بهذه الحرب، وهذه زيارتي السادسة لغزة. كل شخص في غزة متأثر عقليا ونفسيا بالحرب في غزة. وما يجري هناك. وأنا أوافق أن هناك جهودا نبذلها في هذا المضمار مع زملائنا من اليونسيف ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). وهذا العمل صعب جدا في ظل الظروف الحالية ولكننا نركز على من هم بحاجة للرعاية النفسية خاصة الأطفال. يجب كذلك أن نركز على ذوي الاحتياجات الخاصة وفئة المراهقين والنساء والرجال. كل اليافعين بحاجة إلى مساعدة نفسية. وعندما يكون هناك وقف لإطلاق النار سنتوسع في العمل في هذا المجال. كان هناك عدد من المنظمات الإنسانية والمنظمات غير الحكومية تعمل في مجال الصحة النفسية، وتوقف بعضها ويجب إدماجها في المستقبل للعمل في هذا المجال والعمل مع المجتمعات المحلية نفسها كأحد أفضل السبل للعلاج. ويجب أن تتغير مفاهيمنا للصحة النفسية خاصة بعد وقف إطلاق النار. وشكرا لإثارة هذا الموضوع المهم”.

وردا على سؤال “القدس العربي” حول وضع سوء التغذية وإلى أين وصلت الأمور، قال المسؤول في منظمة الصحة العالمية: “للأسف أن هناك سوء تقدير لمدى تفاقم هذه المشكلة ونحن نضع أهمية كبرى لموضوع سوء التعذية ونعتبره من أولوياتنا عند بدء مرحلة التأهيل والتعافي وإعادة البناء. في غزة، قبل هذه الحرب لم يكن هناك مشكلة سوء التغذية لحوالي 2.2 مليون إنسان. لكنه تفاقم مؤخرا منذ شهر شباط/ فبراير في غزة وجنوب غزة. نحاول نحن واليونسيف علاج الموضوع في مراكز خاصة. وقد شاهدنا عددا من حالات سوء التغذية كذلك في أيار/ مايو. والمشكلة ليست في نقص الغذاء فقط بل في نقص الغذاء الصحي المتكامل من حيث عناصر التغذية وهذا أمر منتشر في كل قطاع غزة وخاصة بين الأطفال، حتى ولو كان هناك فلوس نقدا، تظل المشكلة قائمة. وهناك كثير من الأوبئة التي بدأت تنتشر بسبب نقص المياه النظيفة ووسائل الصرف الصحي، مثل الأمراض الجلدية وأمراض الكبد. المهم الآن تقوية البناء الصحي والعمل على الوقاية من هذه الأمراض الخطيرة”.

وجدد المسؤول الأممي التعبير عن القلق العميق إزاء الوضع الصحي في غزة بشكل عام. وأفاد بيبركورن بأن 17 مستشفى من أصل 36 مستشفى في غزة لاتزال تعمل جزئيا، كما أن 58 من أصل 132 مركز رعاية صحية أولية تعمل بشكل جزئي. وقال إن مستشفى شهداء الأقصى – وهو قريب نسبيا من حيث نحن الآن، والذي كان قريبا من إحدى المناطق التي شملتها أوامر الإخلاء – تعطل بشكل كبير بسبب تلك الأوامر. وأضاف أنه منذ 25 آب/أغسطس غادر 65 مريضا المستشفى إلى مرافق أخرى، وأن 30 في المئة فقط من الطواقم الطبية مازالوا يعملون في المستشفى. وتطرق المسؤول الأممي أيضا إلى نقص الوقود قائلا إنه من بين ست مهمات لإيصال الوقود والمستلزمات الطبية من قبل منظمة الصحة العالمية إلى شمال غزة، تمت الموافقة على تسليم اثنتين فقط. لذا، هذه مشكلة كبيرة، وخاصة بالنسبة للمستشفيات في الشمال