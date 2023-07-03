مسؤول: موسكو نقلت 700 ألف طفل من مناطق الصراع في أوكرانيا إلى روسيا

موسكو: قال رئيس اللجنة الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، مجلس الشيوخ، غريغوري كاراسين إن روسيا جلبت نحو 700 ألف طفل من مناطق الصراع في أوكرانيا إلى الأراضي الروسية.

وكتب كاراسين في قناته على تيليغرام “في السنوات الأخيرة وجد سبعة آلاف طفل ملاذا معنا، هربا من القصف في مناطق الصراع في أوكرانيا”.

وتقول موسكو إن برنامجها المتمثل في جلب أطفال من أوكرانيا إلى الأراضي الروسية يهدف إلى حماية الأيتام والأطفال الذين أصبحوا وحيدين في مناطق الصراع ولا يجدون من يرعاهم.

لكن أوكرانيا تقول إن الكثير من الأطفال جرى ترحيلهم بشكل غير قانوني، وتقول الولايات المتحدة إن آلاف الأطفال أجبروا على ترك منازلهم.

وجرت معظم عمليات نقل الأطفال في الأشهر القليلة الأولى من الحرب وقبل أن تبدأ أوكرانيا هجومهاالمضاد الرئيسي لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا في الشرق والجنوب أواخر أغسطس آب.

وفي يوليو تموز أشارت تقديرات الولايات المتحدة إلى أن روسيا “رحلت قسرا” 260 ألف طفل بينما تقول وزارة إعادة دمج الأراضي المحتلة في أوكرانيا إن 19492 طفلا أوكرانيا جرى نقلهم بشكل غير قانوني.

(رويترز)