مسؤول نفطي عراقي: متوسط صادرات النفط العراقية من الموانئ الجنوبية مستقر عند سقف 3 ملايين و400 ألف برميل يوميا

بغداد: كشف مسؤول بقطاع النفط العراقي أن متوسط صادرات النفط العراقية من الحقول وسط وجنوبي العراق استقرت عند سقف 3 ملايين و400 ألف برميل، منذ مطلع الشهر الحالي حتى الآن.

وقال باسم عبد الكريم الشمخاني، المدير العام لشركة نفط البصرة لصحيفة “الصباح” الحكومية الصادرة اليوم الأربعاء، إن عمليات ضخ النفط من الحقول الجنوبية في محافظات البصرة وواسط وميسان وذي قار مستقرة عند سقف 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً، بحسب التزام وزارة النفط بخطة تحالف /أوبك بلس/ عبر موانئ تصدير النفط الخام الإقليمية شمالي الخليج.

وأوضح “أن العراق ملتزم بخطة واتفاق /أوبك بلس/ المبرم في حزيران/يونيو الماضي القاضي بخفض إنتاج النفط الخام لدول منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك وحلفائها “.

وذكر الشمخاني” أن معدل إنتاج النفط الخام في حقول شركة نفط البصرة تبلغ حاليا بحدود بحدود 3 ملايين و250 ألف برميل يومياً، ويؤمل أن يصل إلى 5 ملايين برميل يومياً، وفقاً لخطة وزارة النفط المُعلنة بعد إطلاق مشروع الأنبوب الثالث الناقل للنفط الخام من مستودعات البصرة وإكمال مشروع مستودع التصدير في ميناء الفاو النفطي”.

كما ذكر أن شركة نفط البصرة تعمل حاليا وفق خطة الحكومة العراقية على توسعة استثمارات شركة غاز البصرة، وهو تحالف يضم شركات غاز الجنوب العراقية وشل العالمية ميتسوبيشي لاستعادة الغاز المحترق في 3 حقول نفطية هي الرميلة وغرب القرنة الأول والزبير في محافظة البصرة لسد متطلبات تشغيل المحطات الكهربائية.

يذكر أن صادرات النفط العراقية من الحقول الشمالية في إقليم كردستان ما زالت متوقفة منذ نهاية شهر آذار/مارس الماضي، بسبب قرار من السلطات التركية تتعلق بالتحقق من صلاحية جزء من خط نقل النفط العراقي عبر الأراضي التركية إلى ميناء جيهان على البحر المتوسط الذي تضرر بفعل الزلزال الذي ضرب تركيا.

(د ب أ)