مسؤول هندي: قيود سياسية أدت إلى خسارة المقاتلات في الصراع مع باكستان

نيودلهي: قال مسؤول عسكري هندي إن القيادة السياسية في الهند لم تسمح بشن ضربات على القواعد العسكرية الباكستانية في بداية الاشتباكات بين البلدين في مايو/أيار الماضي ، الأمر الذي مكن إسلام آباد من إسقاط مقاتلات هندية. وقال شيف كومار، الملحق العسكري الهندي في إندونيسيا، خلال ندوة حول الصراع الهندي-الباكستاني أقيمت في جامعة “يونيفيرسيتاس ديرجانتارا مارسكال سوريا دارما” في جاكرتا يوم 10 يونيو/حزيران: “أتفق أننا فقدنا بعض الطائرات. وحدث ذلك فقط بسبب القيود التي فرضتها القيادة السياسية والتي منعتنا من مهاجمة المنشآت العسكرية أو أنظمة الدفاع الجوي لديهم”، وفقا لوكالة بلومبرغ للأنباء.

واندلع أسوأ صدام بين الجارين المسلحين نوويا منذ نصف قرن في 7 مايو/أيار، وشهد تبادلا للضربات الجوية والطائرات المسيرة والصواريخ، إلى جانب القصف المدفعي وتبادل إطلاق النار بالأسلحة الخفيفة على طول الحدود المشتركة.

واندلع الصراع عقب هجوم وقع في الشطر الخاضع للهند من إقليم كشمير المتنازع عليه في 22 أبريل/نيسان، أسفر عن مقتل 26 مدنيا، ووصفته الهند بأنه عمل إرهابي دبرته باكستان. ونفت إسلام آباد أي صلة لها بالهجوم.

وتعد تصريحات كومار التفسير الأكثر وضوحا حتى الآن من مسؤول هندي بشأن أسباب خسارة المقاتلات خلال الصراع مع باكستان. وقد تعزز هذه التصريحات، التي تشير إلى أن توجيهات سياسية في بداية النزاع كانت سببا في إسقاط الطائرات، موقف المعارضة الهندية التي تكثف تدقيقها في أداء حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال تلك الاشتباكات.

وقالت بلومبرج إنه لم ترد وزارة الدفاع الهندية ولا وزارة الخارجية على الرسائل الإلكترونية التي أرسلت إليهما لطلب التعليق بعد انتهاء ساعات العمل.

وقد توصلت باكستان والهند إلى وقف لإطلاق النار برعاية أمريكية.

(د ب أ)