مسابقة كرة القدم بالدورة العربية بالجزائر .. انتصاران وتعادلان في الجولة الثانية من دور المجموعات

الجزائر: أقيمت مساء يوم الأربعاء، الجولة الثانية من دور المجموعات لمنافسات كرة القدم في دورة الألعاب العربية الخامسة عشر المقامة في مدينتي عنابة وقسنطينة بالجزائر، حيث تعادل منتخبا سوريا وفلسطين بدون أهداف، وفاز منتخب عمان بهدف دون رد أمام منتخب لبنان، بينما تعادل منتخبا السعودية وموريتانيا بهدف لمثله، وفاز منتخب الجزائر أمام منتخب السودان بنتيجة .1-2

وفي المباراة الأولى سجل هدف منتخب عمان أمام لبنان اللاعب عاهد الحبشي، بينما حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة الثانية بين منتخبي سوريا وفلسطين.

وفي المباراة الثالثة، سجل هدف منتخب موريتانيا اللاعب شيخ باي رمضان، بينما جاء هدف منتخب السعودية بواسطة صهيب الزيد.

وفي المباراة الرابعة، سجل هدف منتخب السودان اللاعب مازن الفضل البهلي، بينما جاء هدفا المنتخب الجزائري عن طريق منذر طمين.

ومن المقرر أن تُختتم منافسات دور المجموعات بمباريات الجولة الثالثة يوم السبت المقبل، حيث يلتقي منتخب السودان مع منتخب عمان، والجزائر أمام لبنان، والسعودية أمام فلسطين، وموريتانيا أمام سوريا، لحسم هوية المتأهلين إلى الدور القادم.

(د ب أ)