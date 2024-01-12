مساجد صنعاء تُدين العدوان الأمريكي والبريطاني.. و”الحوثيون”: مصالحهم صارت أهدافاً مشروعة لنا

أنصار الحوثيين يرددون شعارات مناهضة لإسرائيل والولايات المتحدة خلال مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني في صنعاء في 11 يناير 2024- ا ف ب

صنعاء- “القدس العربي”: تركزت خطب الجمعة في مساجد العاصمة اليمنية صنعاء على العدوان الأمريكي والبريطاني على اليمن، منددة بهذه الغارات التي شنّها الأمريكيون والبريطانيون، فجر اليوم، على صنعاء والحديدة وتعز وصعدة وحجة، معتبرة إقدام الولايات المتحدة وبريطانيا على هذا العمليات العدوانية إنما يأتي لحماية إسرائيل، وجزءاً من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

على المستوى الشعبي، بدا المواطنون في صنعاء، خلال خروجهم صباح اليوم إلى الشوارع والأسواق بشكل طبيعي، ساخطين جراء الغارات التي أقضت نومهم، وذكرتهم بغارات التحالف خلال الثماني السنوات الماضية.

وخرج بعضهم لصلاة الجمعة محملاً بسلاح الكلاشنكوف، ويرتدون الكوفية الفلسطينية، كعادتهم كل جمعة، التي تشهد فيها صنعاء مسيرات مناصرة لفلسطين، وذلك منذ بدء العدوان على قطاع غزة.

المتحدث العسكري باسم أنصار الله #الحوثيين: العدوان الأمريكي البريطاني الغاشم استهدف #اليمن بـ73 غارة، وأسفر عن استشهاد 5 وإصابة 6 من القوات المسلحة اليمنية، وهذا العدوان لن يثنينا عن موقفنا الداعم لمظلومية الشعب الفلسطيني ولن يمر دون عقاب#الأخبار pic.twitter.com/0zUNIygrBI — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 12, 2024

إلى ذلك، أكدت جماعة ” أنصار الله” (الحوثيون) أن جميع المصالح الأمريكية والبريطانية في المنطقة صارت أهدافًا مشروعة لهم.

وقال المجلس السياسي الأعلى الحاكم في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن إن “الرد اليمني مشروعٌ في إطار الدفاع المقدس عن اليمن وسيادته واستقلاله وحرية قراره، وعلى الأمريكي والبريطاني عدم الاعتقاد بأنهما سيفلتان من عقاب قواتنا المسلحة اليمنية البطلة فلن تطول فرحة المعتدين، وستكون يدنا هي الطولى”.

واعتبر، في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة لهم، “أن كل المصالح الأمريكية البريطانية أصبحت أهدافاً مشروعة للقوات المسلحة اليمنية رداً على عدوانهم المباشر والمعلن على الجمهورية اليمنية”.

متظاهرون يجتمعون أمام البيت الأبيض وميدان تايمز، احتجاجاً على الضربات الأمريكية-البريطانية على اليمن. pic.twitter.com/WqAhyRDhfh — TRT عربي (@TRTArabi) January 12, 2024

وأسفرت الغارات التي شنها الأمريكيون والبريطانيون، فجر اليوم، في مناطق سيطرة الجماعة في اليمن، عن سقوط وإصابة 11 يمنياً.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجماعة أن منع السفن المرتبطة بإسرائيل، أو التي تتجه إلى إسرائيل ما زال مستمراً.

وقال الناطق الرسمي باسم الجماعة، محمد عبدالسلام، الجمعة: “إن الرد بلا شك سيكون أوسع، والقوات المسلحة اليمنية في هذه اللحظات تدرس خيارات الرد، ولا أتوقع أن يدوم الوقت طويلاً، ربما نسمع ردًا قريبًا”.

على صعيد الغارات، قال عبدالسلام لتلفزيون “الجزيرة”: “ثماني غارات في صنعاء، وتم استهداف قاعدة الديلمي الجوية وبعض الهناجر، وكذلك في صعدة تم استهداف جبال ومعسكرات سبق وتم قصفها في التسع سنوات الماضية، فيما تعرضت الحديدة لـ16 غارة، واستهدف فيها المطار وبعض المديريات، وكذلك حجة استهدفت بعض المناطق والقرى، وتعز تعرضت لتسع غارات، وتم استهداف معسكر اللواء 22”.

وأضاف: “لا يوجد أضرار حقيقية على المستوى المادي أو على المستوى الإستراتيجي”.

"موقفنا واضح لن نسكت ولن نتوقّف وسنقوم بضربات ضد العدو وسننصر أهلنا في #غزة وهذا العدوان الأميركي والبريطاني لن يؤدّي إلّا إلى خسارتهم" السياسي اليمني مراد قاسم علي لـ #الميادين #اليمن

#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/EM37W2GooJ — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) January 12, 2024

فيما أوضح الناطق العسكري باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة “أنصار الله” العميد يحيى سريع أن “العدو الأمريكي البريطاني أقدم على شن عدوان غاشم على الجمهورية اليمنية بثلاث وسبعين غارة استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة وقد أدت الغارات إلى ارتقاء خمسة شهداء وإصابة ستة آخرين من أبناء القوات المسلحة”.

وحمّل، في بيان، الجمعة، ” العدو الأمريكي والبريطاني كامل المسؤولية على عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني”.

وتوعد بأن هذا ” لن يمر دون رد ودون عقاب”.

وقال: “إن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف مصادر التهديد، وكافة الأهداف المعادية في البر والبحر دفاعاً عن اليمن وسيادته واستقلاله”.

وأكد استمرارهم “في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة من الملاحة في البحرين العربي والأحمر”.

وكان زعيم الجماعة، عبد الملك الحوثي، توعد، أمس الخميس، أي اعتداء أمريكي برد سيكون أكبر. كما توعد الدول المشاركة في الاعتداء باستهداف ملاحتها في البحر الأحمر.

واعتبر المجلس السياسي الأعلى للحوثيين أن “ما تعرضت له الجمهورية اليمنية من اعتداء أمريكي بريطاني غادر وسافر، فجر الجمعة، عدوان غير مشروع ولا مبرر ومخالف لكل القوانين الدولية، وهو امتداد للاستهداف الأمريكي الغادر للقوات البحرية اليمنية، وهو امتداد للعدوان الصهيوني الأمريكي البريطاني على أهلنا في غزة، كما أنه امتداد للعدوان الذي يشن على اليمن منذ مارس 2015، وهو في ذات الوقت سلوك وقح وفج مدان ومرفوض”.

وقال إن “هذا الاعتداء هو المهدد الحقيقي للسلام والأمن الدوليين كما أنه يعرض المنطقة لمخاطر حقيقية يتحمل تبعاتها الأمريكي والبريطاني والصهيوني”.

وأضاف أن “التواجد الأمريكي والبريطاني، ومن تحالف معهم تحت حجج كاذبة في البحر الأحمر وباب المندب مرفوض ومخالف لكل القوانين، وهو تهديد مؤكد للملاحة الدولية والجمهورية اليمنية معنية بالتعامل معه بالصورة المناسبة”.

وأكد “تمسك الجمهورية اليمنية بما أعلنته عند بدء عمليتها البحرية بإنهاء الحصار وإيقاف العدوان وحرب الإبادة على غزة وإدخال المواد الغذائية والعلاج والمحروقات وكل وسائل الحياة”.

وحذر “كل الأنظمة العربية، وخصوصاً دول الجوار من التورط في مساندة الأمريكي والبريطاني والصهيوني في الاعتداء على اليمن”.

في ما يتعلق بالأسلحة المستخدمة في الغارات الأمريكية البريطانية، قالت وسائل إعلام إنه استخدم في هذه الغارات صواريخ توماهوك من سفن في البحر الأحمر، وغواصة واحدة على الأقل استخدمت صواريخ من طراز “أوهايو يو أس أس فلوريدا”، وشاركت أربع طائرات من طراز تايفون تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني في الضربات.