مساجد مدينة نيويورك تصدح بأذان صلاة الجمعة عبر مكبرات الصوت للمرة الأولى

“القدس العربي”: صدحت مساجد مدينة نيويورك، اليوم الجمعة، بأذان الصلاة عبر مكبرات الصوت للمرة الأولى، وذلك بعد سماح البلدية بذلك.

وكان عمدة نيويورك إريك آدامز أعلن، الأربعاء، السماح برفع الأذان عبر المكبرات الخارجية في مساجد المدينة أوقات صلاة الجمعة، وفي صلاة المغرب خلال شهر رمضان.

وأقام العشرات من أبناء الجالية المسلمة في مدينة بالتيمور بولاية ميرلاند الأمريكية صلاة الجمعة في ساحة مبنى البلدية، احتفاء برفع الأذان في نيويورك وللمطالبة بقرار مماثل في مساجدهم، وفق ما نقلت وسائل إعلام عن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي قدّموا بثا حيًا للصلاة.

احتفاء برفع الأذان في #نيويورك.. مسلمو #بالتيمور يقيمون صلاة الجمعة في ساحة مبنى بلدية ولاية #ماريلاند للمطالبة بقرار مماثل في مساجدهم #الولايات_المتحدة https://t.co/UxINXjCogc — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 1, 2023

وفي 29 أغسطس/ آب المنصرم، قال آدامز لدى إعلان القرار في مؤتمر صحافي، إنه “بموجب القواعد الجديدة، لن تحتاج المساجد إلى تصريح خاص لإذاعة الأذان علنًا يوم الجمعة، وعند غروب الشمس خلال شهر رمضان المبارك”.

وأضاف: “يوم الجمعة هو يوم مقدس إسلامي تقليدي، ويفطر المسلمون عند غروب الشمس خلال شهر رمضان”.

وأوضح آدامز حينها أن “مكتب شؤون المجتمع التابع لإدارة الشرطة سيعمل مع المساجد لإيصال المبادئ التوجيهية الجديدة والتأكد من ضبط الأجهزة المستخدمة لبث الأذان على مستويات “مناسبة”.

وبيّن مكتب رئيس البلدية أن “دُور العبادة يمكنها بث ما يصل إلى 10 ديسيبل (وحدة قياس لدرجة ارتفاع الصوت) فوق مستوى الصوت المحيط”.

وقال آدامز: “لفترة طويلة، كان هناك شعور بأنه لا يُسمح لمجتمعاتنا برفع الأذان للصلاة، اليوم، نكسر الروتين ونقول بوضوح إن المساجد ودُور العبادة لها الحرية في رفع الأذان يوم الجمعة وخلال شهر رمضان دون الحصول على تصريح ضروري”.

وخلال المؤتمر الصحافي نفسه الذي عقد لإعلان القرار وتوقيعه، رُفع الأذان في مبنى بلدية في نيويورك، وفق ما أظهر مقطع مصور انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

(وكالات)