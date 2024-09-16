مساجلات بشأن هاريس وستاين قبل المؤتمر العربي الأمريكي في ميشيغان- (تدوينات)

سانت بول (مينيسوتا) : أصبح المدعي العام لولاية مينيسوتا كيث إليسون أحدث مسؤول ديمقراطي منتخب يلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة للإطاحة بالمرشحة الرئاسية للحزب الأخضر الدكتورة جيل ستاين.

وكتب إليسون على منصة إكس “إذا كنت منزعجًا من السياسيين الذين يظهرون فقط في وقت الانتخابات، فإنك بالتأكيد منزعج من الدكتورة جيل ستاين”.

وقال: “إنها تزعم أنها بديل غير تقليدي ولكنها تقليدية بشكل مثير للاشمئزاز. إنها تظهر كل أربع سنوات وتقدم وعودًا باهظة الثمن ولكن ليس لديها سجل في تحقيق أي شيء سوى انتصارات الجمهوريين. تمريرة صعبة”.

If you’ve ever been annoyed by politicians who only show up at election time, then you’ve got to be annoyed with @DrJillStein. She claims to be an unconventional alternative but she’s nauseatingly conventional. She shows up every 4 years making lavish promises but has no record… — Keith Ellison (@keithellison) September 14, 2024

وتسببت تعليقات إليسون، التي جاءت بعد يومين فقط من كلمة شتاين في المؤتمر الوطني العربي الأميركي في ميشيغان، في ردود فعل عنيفة من أنصار الحزب الأخضر على الإنترنت.

وكتبت المعلقة السياسية والمحامية الشهيرة بريانا جوي جراي “باعتبارك من المسلمين التقدميين المنتخبين ديمقراطيا، يجب أن تستخدم التهديد الذي تشكله الدكتورة جيل ستاين لدفع كامالا إلى إنهاء الإبادة الجماعية وكسب الأصوات . بدلاً من ذلك، أنت تقوم بتغطية امرأة أصرت على أنها لن تمنع الأسلحة عن إسرائيل”.

As a progressive Muslim elected Democrat, you should be using the threat @DrJillStein poses to push Kamala to *end a genocide* and *earn* votes. Instead, you’re running cover for a woman who has repeatedly insisted she will NOT withhold arms from Israel. Even though: https://t.co/qt4grhk0kh pic.twitter.com/6qeKhWffAH — Briahna Joy Gray (@briebriejoy) September 14, 2024

لقد جعلت ستاين من تحرير فلسطين حجر الزاوية في حملتها الانتخابية وتعهدت بإنهاء نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل. وفي الوقت نفسه، أكدت المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس مرارًا على “حق دولة الفصل العنصري في الدفاع عن نفسها” بينما عارضت حظر الأسلحة لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، حسبما ذكرت منصة “تاغ”.

وعكس منشور إليسون الاتهامات التي وجهتها عضو الكونغرس الديمقراطية ألكسندريا أوساكيو كورتيز وكررتها خلال مقابلة مع برنامج Breakfast Club الأسبوع الماضي.

واتهمت ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، مرشحة الحزب الأخضر، ستاين بالانخراط في حملة “استغلالية” و”غير حقيقية” من أجل البيت الأبيض وعدم إعطاء الأولوية لبناء الحزب خارج الانتخابات الرئاسية – وهي ادعاءات رفضتها مرشحة الحزب الأخضر وزميلها في الترشح، الدكتور بوتش وير، باعتبارها دعاية للحزب الديمقراطي .

وقد تقدم العديد من المرشحين السابقين والمرشحين من حزب الخضر على وسائل التواصل الاجتماعي شخصيًا لإثبات دعم ستاين في الانتخابات الشعبية والانتخابات التمهيدية وإرثها في النشاط من أجل “الناس والكوكب والسلام”.

وفي خضم هذه الاتهامات، انتقدت شتاين ووير الديمقراطيين لإلقائهم محاضرات حول الديمقراطية وبناء الأحزاب بينما يحاولون في الوقت نفسه إقصاء حزب الخضر من انتخابات عام 2024 ومعارضة الإصلاحات الشعبية مثل التصويت بالاختيار المباشر.

وأشار الخضر إلى أن هجمات الديمقراطيين تزايدت بسبب الشعبية المتزايدة لحملة ستاين وير بين الأميركيين الغاضبين من الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

أظهرت بيانات استطلاعات الرأي الجديدة التي أصدرها مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية تقدم ستاين على هاريس بين الناخبين المسلمين في العديد من الولايات المتأرجحة الرئيسية.