مساجلات بشأن هاريس وستاين قبل المؤتمر العربي الأمريكي في ميشيغان- (تدوينات)

سانت بول (مينيسوتا) : أصبح المدعي العام لولاية مينيسوتا كيث إليسون أحدث مسؤول ديمقراطي منتخب يلجأ إلى وسائل التواصل الاجتماعي في محاولة للإطاحة بالمرشحة الرئاسية للحزب الأخضر الدكتورة جيل ستاين.

وكتب إليسون على منصة إكس “إذا كنت منزعجًا من السياسيين الذين يظهرون فقط في وقت الانتخابات، فإنك بالتأكيد منزعج من الدكتورة جيل ستاين”.

وقال: “إنها تزعم أنها بديل غير تقليدي ولكنها تقليدية بشكل مثير للاشمئزاز. إنها تظهر كل أربع سنوات وتقدم وعودًا باهظة الثمن ولكن ليس لديها سجل في تحقيق أي شيء سوى انتصارات الجمهوريين. تمريرة صعبة”.

— Keith Ellison (@keithellison) September 14, 2024