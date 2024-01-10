مسار منتخب تونس في مرحلة خروج المغلوب بكأس أمم أفريقيا 2023 

أبيدجان: يلعب المنتخب التونسي في المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 كانون الثاني/ يناير الجاري وحتى 11 شباط/ فبراير المقبل.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات، المنتخب التونسي، الساعي للتتويج باللقب للمرة الثانية بعد فوزه بنسخة عام 2004، التي جرت بملاعبه، في المجموعة الخامسة إلى جانب منتخبات جنوب أفريقيا ومالي وناميبيا.

وتقام البطولة في كوت ديفوار بمشاركة 24 منتخبا مقسمة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 منتخبات ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات. وفي حال تأهل المنتخب التونسي كمتصدر للمجموعة، فإنه سيلعب يوم 30 كانون الثاني/ يناير بمدينة كورهوغو، مع وصيف المجموعة الرابعة التي تضم بدورها منتخبات الجزائر وموريتانيا وأنغولا وبوركينا فاسو، مما قد يسفر عن مواجهة عربية خالصة.

وإذا تجاوز المنتخب التونسي تلك المواجهة، سيتأهل إلى دور الثمانية ليلعب في الثاني من شباط/ فبراير القادم، بملعب الحسن واتارا في أبيدجان مع الفائز من مباراة متصدر المجموعة الثالثة وواحد من أصحاب المركز الثالث في المجموعة الأولى أو الثانية أو السادسة.

وفي حال مواصلة المنتخب التونسي لمساره في البطولة، فسوف يكون الموعد في الدور قبل النهائي يوم السابع من الشهر القادم أمام أحد المنتخبات المتأهلة من مسار آخر يضم وصيف المجموعتين الثانية والسادسة، وكذلك متصدر المجموعة الأولى، وأحد المنتخبات المتأهلة من المركز الثالث في المجموعة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة.

وسوف تختلف الحسابات تماما في حال تأهل المنتخب التونسي كوصيف للمجموعة، حيث يلتقي في دور الـ16 يوم 30 من الشهر الجاري بمدينة سان بيدرو، مع متصدر المجموعة السادسة التي تضم المغرب وزامبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية، وفي حال تأهله سيلعب في دور الثمانية مع الفائز من مواجهة أخرى بنفس الدور بين متصدر المجموعة الثانية (مصر أو غانا أو موزمبيق أو الرأس الأخضر) وصاحب المركز الثالث في إحدى المجموعات الأولى أو الثالثة أو الرابعة.

وفي حال تأهله للمربع الذهبي، سيلعب المنتخب التونسي في السابع من الشهر القادم بمدينة بواكي مع أحد المنتخبات المتأهلة من مسار آخر يضم وصيف المجموعتين الأولى والثالثة ومتصدر المجموعة الرابعة، وصاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة.

أما في حال التأهل كصاحب المركز الثالث في المجموعة، فسيلعب المنتخب التونسي أمام متصدر المجموعة الرابعة (الجزائر وموريتانيا وأنغولا وبوركينا فاسو) أو متصدر المجموعة الأولى (كوت ديفوار ونيجيريا وغينيا الاستوائية وغينيا بيساو) في دور الـ16.

(د ب أ)