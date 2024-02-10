مساعد بايدن يعترف في اجتماع مغلق مع العرب الأمريكيين بوجود أخطاء في رد الولايات المتحدة على حرب غزة

واشنطن- “القدس العربي”: في اجتماع مغلق مع الزعماء العرب الأمريكيين في ولاية ميشيغان هذا الأسبوع، اعترف أحد كبار مساعدي الرئيس بايدن في مجال السياسة الخارجية بوجود أخطاء في رد فعل الإدارة على الحرب في غزة، قائلاً إنه ليس لديه “أي ثقة” في أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لاتخاذ “خطوات هادفة” نحو إقامة الدولة الفلسطينية.

قدم جون فاينر بعضاً من أوضح تعبيرات الإدارة الأمريكية عن الندم من الأخطاء التي ارتكبتها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة

وجاءت هذه التصريحات بعد أشهر من التحذيرات العامة والخاصة من إدارة بايدن لإسرائيل لاتخاذ نهج أكثر فاعلية في الحرب، التي أودت بحياة أكثر من 27 ألف فلسطيني، وفقًا للسلطات الصحية في غزة.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن نفسه أن إسرائيل تجاوزت الحد في ردها على هجوم حماس في 7 أكتوبر (عملية طوفان الأقصى على المستعمرات الإسرائيلية في غلاف غزة).

وقدم مساعد بايدن، جون فاينر، ونائب مستشار الأمن القومي، بعضاً من أوضح تعبيرات الإدارة عن الندم على ما أسماه “الأخطاء” التي ارتكبتها منذ بداية أعمال العنف، وتعهد بأنها ستفعل ما هو أفضل، وفقاً لما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز”.

وخلال الاجتماع الذي عقد يوم الخميس مع الزعماء السياسيين العرب الأمريكيين في ديربورن بولاية ميشيغان، قال فاينر: “نحن ندرك جيدًا أننا ارتكبنا أخطاء في مسار الاستجابة لهذه الأزمة منذ 7 أكتوبر،” وفقًا لتسجيل للاجتماع.

وأكد مسؤول في مجلس الأمن القومي صحة التسجيل.

وأضاف فاينر: “لقد تركنا انطباعًا ضارًا للغاية بناءً على ما كان بمثابة محاسبة عامة غير كافية على الإطلاق لمدى تقدير الرئيس والإدارة والدولة لحياة الفلسطينيين. وقد بدأ ذلك، بصراحة، في وقت مبكر جدًا من الصراع”.

فاينر: ليس لدينا أي ثقة في أن الحكومة الإسرائيلية مستعدة لاتخاذ خطوات هادفة نحو إقامة دولة فلسطينية

ولاحظت “نيويورك تايمز” أن الحرب الإسرائيلية في غزة أصبحت جزءاً من سلسلة من المشاكل السياسية التي يواجهها بايدن، الذي ظل داعماً علنياً لإسرائيل وقاوم المطالبات داخل الحزب الديمقراطي بالدعوة إلى وقف إطلاق النار إلى جانب تصريحاته التي تلقي بظلال من الشك على عدد ضحايا الغارات الجوية الإسرائيلية ووصف الخسائر في الأرواح بأنها “ثمن شن الحرب”، وهي تصريحات أثارت غضب الشباب والناخبين السود والتيار التقدمي الأكثر تعاطفاً مع القضية الفلسطينية.

وقدم تسجيل اجتماع ديربورن لمحة غير عادية من وراء الكواليس لمحاولات الإدارة لحشد الدعم في ولاية ميشيغان الحاسمة، والتي تضم عددًا كبيرًا من السكان العرب الأمريكيين في ديربورن وضواحي ديترويت الأخرى.

وتظهر استطلاعات الرأي أن دعم السيد بايدن في الولاية قد تآكل. وحذر حلفاؤه هناك البيت الأبيض في الأشهر الأخيرة من أنه يواجه خطر خسارة الولاية التي فاز بها في عام 2020 .

وقد سافر السيد فاينر والعديد من كبار المسؤولين في إدارة بايدن، بما في ذلك سامانثا باور، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى ديربورن يوم الخميس لحضور سلسلة من الاجتماعات، بما في ذلك الاجتماع الذي تم فيه تسجيل تعليقات السيد فاينر.

جاءت تلك الجلسات بعد أسبوع من سفر مساعدي حملة بايدن، بما في ذلك جولي شافيز رودريغيز، مديرة حملته الانتخابية لعام 2024، بهدوء إلى المدينة واللقاء بعدد قليل من المسؤولين، بما في ذلك النائبة رشيدة طليب، التقدمية الأمريكية الفلسطينية التي تقف في طليعة الحزب الديمقراطي بالدعوة إلى وقف إطلاق النار.

ومع ذلك، رفض رئيس بلدية ديربورن عبد الله حمود والعديد من المسؤولين المحليين الآخرين مقابلة السيدة شافيز رودريغيز. وأصدر السيد حمود في وقت لاحق بيانا قال فيه إنه يرغب في التحدث مع صناع القرار بدلا من مسؤولي الحملة. ثم سارع مسؤولو البيت الأبيض لترتيب الزيارة.

وخلال لقاءات الخميس، أوضح السيد فاينر جهود الحكومة الأمريكية لوقف الحرب في غزة. وقال إن بناء علاقة دبلوماسية رسمية بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية يعد خطوة حاسمة نحو إنشاء دولة فلسطينية. وأضاف أن القيام بذلك يتطلب تضحيات صعبة سياسياً من كلا البلدين والولايات المتحدة.