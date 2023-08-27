مساعد: حملة بايدن الانتخابية لن تركز على مشاكل ترامب القانونية

واشنطن: قال أحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن في حملته لانتخابات الرئاسة عام 2024 اليوم الأحد إن الحملة لن تركز على القضايا المرفوعة على المرشح الجمهوري المحتمل دونالد ترامب، الذي وجهت له أربع لوائح اتهام تتضمن تهما جنائية.

واحتُجز ترامب يوم الخميس في أحد سجون مدينة أتلانتا على خلفية اتهامه بارتكاب أكثر من 12 تهمة جنائية في إطار دعوى جنائية تتعلق بمحاولات الرئيس السابق تغيير نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا عام 2020 التي تعرض فيها للهزيمة أمام بايدن.

وقال سيدريك ريتشموند، الرئيس المشارك في حملة بايدن الانتخابية، في مقابلة مع برنامج تلفزيوني تبثه شبكة (إيه.بي.سي) “لن نركز على المشكلات القانونية التي تواجه دونالد ترامب”.

وأكد ترامب، الذي أمضى نحو 20 دقيقة في سجن مقاطعة فولتون حيث التُقطت له صورة جنائية للوجه، مجددا على أن المحاكمة -إلى جانب التهم الأخرى التي وجهت له- ذات دوافع سياسية.

وقال للصحافيين “ما يحدث هنا هو تحريف للعدالة. لم أرتكب أي خطأ والجميع يعرف ذلك”.

ويتقدم ترامب في معظم استطلاعات الرأي بنحو 40 نقطة على منافسيه لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة بايدن، مرشح الحزب الديمقراطي الذي هزمه في 2020.

ولم ينطق بايدن ببنت شفة حتى الآن مع توجيه 91 تهمة جنائية لترامب هذا العام تتعلق بدفع أموال مقابل إسكات نجمة إباحية والاحتفاظ بوثائق سرية بالمخالفة للقانون ومحاولة تغيير نتائج انتخابات عام 2020. (تغطية صحافية أرشد محمد في سانت بول بولاية مينيسوتا .

(رويترز)