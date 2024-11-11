مساعد سابق لهاريس يدعو بايدن إلى الاستقالة حتى تتمكن من تولي الرئاسة لفترة وجيزة

واشنطن- “القدس العربي”: دعا جمال سيمونز، المساعد السابق لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، الرئيس جو بايدن إلى الاستقالة حتى تتمكن هاريس من القيام بدوره لفترة قصيرة من الزمن.

وقال سيمونز في برنامج “حالة الاتحاد” على شبكة “سي إن إن” : ” كان جو بايدن رئيسًا رائعًا، لقد أوفى بالعديد من الوعود التي قطعها. هناك وعد واحد متبقٍ يمكنه الوفاء به، وهو أن يكون شخصية انتقالية”.

وتابع “يمكنه أن يستقيل من الرئاسة في غضون الثلاثين يومًا القادمة، ويجعل كامالا هاريس رئيسة للولايات المتحدة”، ما أثار ردود فعل صادمة من الآخرين.

وقد انسحب الرئيس بايدن من سباق هذا العام للبيت الأبيض في أواخر يوليو/ تموز، بعد موجة متزايدة من القلق بشأن سنّه ولياقته العقلية التي جاءت في أعقاب أداء صعب في المناظرة ضد الرئيس المنتخب دونالد ترامب قبل شهر.

وأثارت خسارة هاريس أمام ترامب، وخسارتها في السيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات 2024 قلق الديمقراطيين الذين ينظر الكثير منهم إلى الرئيس المنتخب باعتباره تهديدًا للديمقراطية.

كما دخل الديمقراطيون في صراع داخلي في أعقاب الانتخابات، حيث قال اليساريون إن حزبهم لم يذهب بعيدا بما يكفي في اتجاههم لإثارة قاعدة الحزب، في حين يرى الوسطيون أن الحزب ذهب إلى أقصى اليسار وأخاف الناخبين المعتدلين.