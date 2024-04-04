نيويورك تايمز: ترامب أجرى مؤخرا اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي

واشنطن: نقلت صحيفة نيويورك تايمز يوم الأربعاء عن مصدرين مطلعين القول إن المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أجرى في الآونة الأخيرة اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتضح ما الذي ناقشه الجانبان وما إذا كان الاتصال هو الأول بينهما منذ غادر ترامب منصب الرئيس الذي شغله من 2017 إلى 2021.

وبسبب إصابته بكسر في أحد أضلعه، أرجأ مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان خططه للسفر إلى السعودية هذا الأسبوع للقاء ولي العهد.

وكانت السعودية أول وجهة خارجية لترامب عندما تولى منصب الرئيس في 2017.

وكان من المقرر أن يجري سوليفان محادثات مع ولي العهد وسط مساع أمريكية لإحراز تقدم نحو تطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة.

وكانت زيارة مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مقررة في إطار محاولة واشنطن دفع حليفتها الرياض إلى تطبيع علاقاتها مع إسرائيل بمجرد انتهاء الحرب في غزة.

وقال جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض للصحافيين “كان جايك يعتزم التوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع، لكن هذه الرحلة أرجئت. إنه يتعافى من كسر في أحد أضلاعه أثّر على قدرته على السفر”.

ولم يذكر كيربي سبب الكسر الذي أصاب مساعد بايدن الرئيسي في جميع قضايا الأمن القومي والذي لعب دورا أساسيا في الاستجابة الأمريكية للحرب الإسرائيلية على غزة.

وأشار كيربي إلى أن الحادث بسيط “لم يتسبب به أحد، ولم يكن نتيجة عمل شائن”.

(وكالات)