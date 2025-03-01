سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مساعد لترامب يسخر من زيلينسكي بنشر فيديو للسفيرة الأوكرانية بواشنطن وهي تضع رأسها بين يديها- (شاهد)

1 - مارس - 2025

رائد صالحة
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واشنطن- “القدس العربي”: نشر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض دان سكافينو مقطع فيديو ساخرا يظهر السفيرة الأوكرانية أوكسانا ماركاروفا وهي تضع رأسها بين يديها خلال التبادل العدائي يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتب سكافينو في المنشور: “السفيرة الأوكرانية تفهم أن زيلينسكي كارثة كاملة وشاملة …”.

وفي وقت سابق، نشرت مراسلة شبكة CNN، كايتلان كولينز، صورة لماركاروفا من نفس اللحظة على منصة التواصل الاجتماعي X، وتمت مشاهدتها أكثر من 1.6 مليون مرة.

وتحول الحديث الودي بين ترامب وزيلينسكي إلى جدال حول امتنان الأخير للدعم الأمريكي، وانتهى الأمر بترامب الذي وصف الزعيم الأجنبي بأنه “غير محترم” وقال إنه “غير مستعد للسلام”.

وقالت كولينز، التي كانت حاضرة في المكتب البيضاوي أثناء تبادل التصريحات: “كانت السفيرة الأوكرانية قد دفنت رأسها بين يديها بينما كانت هذه المباراة الصاخبة مستمرة بينهم الثلاثة”.

وقالت المعلقة التلفزيونية دانا باش إن زعماء العالم الآخرين حاولوا “الإطراء” على ترامب “للحصول على ما يريدون”، لكن زيلينسكي كان صريحا في آرائه وتحدث عن “الواقع على الأرض”.

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  1. يقول polishman:
    مارس 1, 2025 الساعة 2:46 ص

    المرأة وضعت يدها على جبهتها و لم تضع يديها الأثنتين على رأسها حسب الكاذبة الأمريكية

    رد

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