مساعد لترامب يسخر من زيلينسكي بنشر فيديو للسفيرة الأوكرانية بواشنطن وهي تضع رأسها بين يديها- (شاهد)

واشنطن- “القدس العربي”: نشر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض دان سكافينو مقطع فيديو ساخرا يظهر السفيرة الأوكرانية أوكسانا ماركاروفا وهي تضع رأسها بين يديها خلال التبادل العدائي يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

Ukrainian Ambassador understands that Zelensky is a complete and total disaster… pic.twitter.com/2a6u7gNqfI

وكتب سكافينو في المنشور: “السفيرة الأوكرانية تفهم أن زيلينسكي كارثة كاملة وشاملة …”.

وفي وقت سابق، نشرت مراسلة شبكة CNN، كايتلان كولينز، صورة لماركاروفا من نفس اللحظة على منصة التواصل الاجتماعي X، وتمت مشاهدتها أكثر من 1.6 مليون مرة.

The Ukrainian ambassador had her head in her hands by this point. pic.twitter.com/AhnsgWbqOb

— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 28, 2025