مساعد لترامب يسخر من زيلينسكي بنشر فيديو للسفيرة الأوكرانية بواشنطن وهي تضع رأسها بين يديها- (شاهد)

واشنطن- “القدس العربي”: نشر نائب رئيس موظفي البيت الأبيض دان سكافينو مقطع فيديو ساخرا يظهر السفيرة الأوكرانية أوكسانا ماركاروفا وهي تضع رأسها بين يديها خلال التبادل العدائي يوم الجمعة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.
Ukrainian Ambassador understands that Zelensky is a complete and total disaster… pic.twitter.com/2a6u7gNqfI
— Dan Scavino (@Scavino47) February 28, 2025
وكتب سكافينو في المنشور: “السفيرة الأوكرانية تفهم أن زيلينسكي كارثة كاملة وشاملة …”.
وفي وقت سابق، نشرت مراسلة شبكة CNN، كايتلان كولينز، صورة لماركاروفا من نفس اللحظة على منصة التواصل الاجتماعي X، وتمت مشاهدتها أكثر من 1.6 مليون مرة.
The Ukrainian ambassador had her head in her hands by this point. pic.twitter.com/AhnsgWbqOb
— Kaitlan Collins (@kaitlancollins) February 28, 2025
وتحول الحديث الودي بين ترامب وزيلينسكي إلى جدال حول امتنان الأخير للدعم الأمريكي، وانتهى الأمر بترامب الذي وصف الزعيم الأجنبي بأنه “غير محترم” وقال إنه “غير مستعد للسلام”.
وقالت كولينز، التي كانت حاضرة في المكتب البيضاوي أثناء تبادل التصريحات: “كانت السفيرة الأوكرانية قد دفنت رأسها بين يديها بينما كانت هذه المباراة الصاخبة مستمرة بينهم الثلاثة”.
وقالت المعلقة التلفزيونية دانا باش إن زعماء العالم الآخرين حاولوا “الإطراء” على ترامب “للحصول على ما يريدون”، لكن زيلينسكي كان صريحا في آرائه وتحدث عن “الواقع على الأرض”.
المرأة وضعت يدها على جبهتها و لم تضع يديها الأثنتين على رأسها حسب الكاذبة الأمريكية