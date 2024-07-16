مستثمرون في خطوط أنابيب «أرامكو» السعودية يوظفون بنوكا لبيع سندات

دبي – رويترز: أظهرت وثيقة مصرفية أمس الثلاثاء أن مستثمرين في شبكة خطوط الغاز تابعة لشركة أرامكو السعودية تقودهم بلاك روك عينوا بنوكا لترتيب اجتماعات استثمارية قبل بيع محتمل لسندات بهدف إعادة تمويل قرض دعم شراء حصصهم.

واستحوذ المستثمرون في عام 2021 على حصة 49 في المئة في شركة أرامكو لإمداد الغاز في اتفاقية تأجير وإعادة تأجير بقيمة 15.5 مليار دولار. ويصدرون الآن سندات مطفأة لمواصلة إعادة تمويل القرض المرحلي البالغ 13.4 مليار دولار الذي دعم الصفقة.

واختارت شركة خطوط أنابيب غرينسيف بايبلاينز بيدكو، جهة إصدار الديون المملوكة بشكل غير مباشر لبلاك روك وحصانة للاستثمار، جيه.بي مورغان وستاندرد تشارترد لترتيب اجتماعات لمستثمري أدوات الدخل الثابت على أن تبدأ أمس الثلاثاء.

وأوضحت الوثيقة، ومصدرها أحد البنوك التي ترتب عملية البيع، أن بيع السندات المطفأة المقومة بالدولار الأمريكي ومدتها 12 و18 عاما سيلي ذلك حسب ظروف السوق. ومتوسط الشرائح 10 سنوات و14.5 سنة على التوالي.

وجمعت غرينسيف في فبراير/ شباط من العام الماضي 4.5 مليار دولار عن طريق بيع سندات مطفأة.

وتمتلك بلاك روك وشركات تابعة لها 77.2 في المئة من غرينسيف، بينما تملك الباقي شركة حصانة، الذراع الاستثمارية للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية.

وشهدت صفقة تأجير وإعادة تأجير مماثلة في عام 2021 موافقة أرامكو على بيع حصة 49 في المئة في شبكة خطوط أنابيب النفط الخاصة بها إلى كونسورتيوم بقيادة إي.آي.جي غلوبال إنرجي بارتنرز ومقرها الولايات المتحدة مقابل 12.4 مليار دولار.