سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مستشاران لبايدن سيزوران إسرائيل في مسعى لإنهاء حرب لبنان

30 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
1

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر لم يسمها أن مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الكبيرين آموس هوكستين وبريت ماكجورك سيصلان إلى إسرائيل غدا الخميس لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن اتفاقا من شأنه إنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية يمكن التوصل إليه في غضون أسابيع قليلة.

وكان باراك رافيد مراسل أكسيوس قال أمس الثلاثاء على منصة إكس، نقلا عن مصدرين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيعقد اجتماعا مساء الثلاثاء مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية وأجهزة المخابرات لبحث اتصالات دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في لبنان.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    نوفمبر 30, 2024 الساعة 11:20 ص

    احتلال صهيوني نازي فاشي مجرم دموي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 برعاية أمريكية بريطانية ألمانية إيطالية فرنسية بامتياز فلا تجتاز ✌️🇵🇸🤕☝️🚀🐒🔥

    رد

أخبار ذات صلة

أمريكا توقف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من غزة
16 - أغسطس - 2025
شرطة لاس فيغاس تستجوب مسؤولا إسرائيليا للاشتباه باستدراجه قاصرين لغرض جنسي
16 - أغسطس - 2025
مصدر دبلوماسي: واشنطن تعرض على كييف “ضمانات أمنية” مستوحاة من ضمانات الناتو
16 - أغسطس - 2025
مجلة “المصلحة الوطنية” الأمريكية: يجب على الولايات المتحدة أن تتوقف عن تمكين إسرائيل من تدمير غزة
16 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية