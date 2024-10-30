مستشاران لبايدن سيزوران إسرائيل في مسعى لإنهاء حرب لبنان

ذكر موقع أكسيوس نقلا عن ثلاثة مصادر لم يسمها أن مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن الكبيرين آموس هوكستين وبريت ماكجورك سيصلان إلى إسرائيل غدا الخميس لمحاولة إبرام اتفاق من شأنه إنهاء الحرب في لبنان.

وقال مسؤولون إسرائيليون وأمريكيون إن اتفاقا من شأنه إنهاء القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية يمكن التوصل إليه في غضون أسابيع قليلة.

وكان باراك رافيد مراسل أكسيوس قال أمس الثلاثاء على منصة إكس، نقلا عن مصدرين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيعقد اجتماعا مساء الثلاثاء مع عدد من الوزراء ورؤساء الأجهزة العسكرية وأجهزة المخابرات لبحث اتصالات دبلوماسية من شأنها إنهاء الحرب في لبنان.

(رويترز)