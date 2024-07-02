مستشارة الأسد في العناية المركزة إثر “حادث” مروع أدى لإصابتها بنزيف في الرأس

لندن: ذكر المكتب السياسي والإعلامي التابع لرئاسة النظام السوري أن المستشارة الخاصة لونا الشبل تعرضت لحادث سير على أحد الطرق المؤدية لمدينة دمشق عصر اليوم.

وقال المكتب إن الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن المسار.

وأوضح أن السيارة تعرضت لعدة صدمات أدت إلى إصابة المستشارة إصابة شديدة نقلت على إثرها إلى أحد مشافي دمشق ليتبين حصول نزيف في الرأس مما استدعى إدخالها العناية المشددة لتتلقى المعالجة من الفريق الطبي المختص.

وتحدثت وسائل إعلام عن تعرض مركبة الشبل لصدم متعمد من قبل مركبة مجهولة مصفحة.

وبرز اسم لونا الشبل التي تنحدر من مدينة السويداء جنوب سوريا كإعلامية بعد تخرجها من جامعة دمشق عام 2003، وفي منتصف 2010، تسلمت رئاسة المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية التابعة للنظام.

وتزوجت لونا الشبل من الإعلامي اللبناني سامي كليب، وبعد انفصالها عنه، تزوجت من الرئيس السابق لاتحاد الطلبة في سوريا عمار ساعاتي.

(وكالات)