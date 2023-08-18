مستشار إسرائيلي سابق: يجب اغتيال بعض قيادات حماس لمنع مساعي أسر أحد جنودنا

الناصرة- “القدس العربي”:

دعا مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق مئير بن شابات، لاغتيال قيادات في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بحجة أنها تخطط لأسر جنود في جيش الاحتلال بالضفة الغربية لمبادلتهم بالأسرى، معتبرا أن ضبط خلية فلسطينية كانت بمرحلة تخطيط متقدم لأسر جندي، هو ضوء أحمر ينذر بعودة “حماس” للطريقة التي منحتها مكاسب.

وقال مئير بن شابات في مقال نشره موقع القناة 12 العبرية، إنه نظراً لكثرة الأحداث، ولأن الأخبار عن الكشف عن خلايا “إرهابية” تحولت إلى شيء روتيني، لم ينتبه الرادار الإعلامي إلى الخبر الاستثنائي بشأن خلية “حماس” في منطقة رام الله، والتي خطّطت لأسر جندي، وتم اعتقال أفرادها في مرحلة متقدمة من التخطيط لذلك. منوها أنه بحسب بيان “الشاباك”، فإن أعضاء الخلية تزودوا بأدوات قتالية وجمعوا معلومات، كما قاموا بجولات ميدانية لمعرفة روتين عمل الجنود الذين يخدمون في المنطقة، وخططوا لمسار الهروب، حتى أنهم قاموا بتجهيز مكان سري لوضع الجندي الأسير المخطوف فيه بتوجيه من قيادة “حماس” في غزة والخارج.

وعن ذلك يستنتج بن شابات بالقول: “إذا كان التخطيط للعملية جرى فعلاً بتوجيه من قيادة حماس، وبمصادقتها، وليس نتاج مبادرة محلية، فيجب التعامل معه كقرار تنظيمي للعودة إلى استخدام أسلوب الخطف بهدف المفاوضات. وإذا كانت الأمور كذلك، فيجب الافتراض أن توجيهات شبيهة أُخرى تم تمريرها (أو سيتم تمريرها) لخلايا ومجندين آخرين”.

ويقول إنه في نظر “حماس”، عملية الخطف هي المسار الأساسي الذي يمكن أن يؤدي إلى إطلاق سراح عناصرها الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية، ويمضي في مزاعمه: “تحتفظ حماس في غزة بجثمانيْ الجنديين أورون شاؤول وهدار غولدين؛ وأيضاً تحتفظ بالمواطنين الإسرائيليين أبراهام منغيستو وهشام السيد، وتستخدمهم كورقة ضغط لتحقيق هذا الهدف. التخطيط لعملية خطف يمكن أن يشير إلى أن قيادات حماس توصلت إلى حقيقة أن الأوراق التي لديها لا تكفي للوصول إلى صفقة تبادل ناجعة، ولذلك، يحاولون الحصول على أوراق إضافية”.

وفي هذا السياق يقول إنه لابد من التأكيد أن تنفيذ عملية خطف ليس بالأمر البسيط، معللا ذلك بالقول إن عملية كهذه بحاجة إلى تجهيزات معقدة، إذ تحتاج إلى تنسيق بين المناطق المختلفة وتحضيرات لوجستية بصورة مستمرة، وفي الوقت نفسه، الهروب من مجسّات الاستخبارات الإسرائيلية وتلك التابعة لأجهزة الأمن الفلسطينية.

ويرى بن شابات أن القيام بعملية كهذه تنطوي على أثمان كبيرة نتيجة عمليات التحقيق، أو ردود إسرائيلية ستأتي بعدها، ويمكنها أيضاً الدفع بغزة إلى الاشتعال، في توقيت ليس ملائماً بالضرورة لرغبات حماس. لكن برأي بن شابات فإن الاعتبارات المطروحة على قيادات حماس وأيضاً التزامها بتحرير الأسرى والتقدير المتوقع أن تحصل عليه جرّاء ذلك، ترجح الكفة لمصلحة تنفيذ العمليات.

ويعتبر المسؤول الإسرائيلي الأمني السابق، أن الكشف عن هذه الخلية هو بمثابة تحذير لأجهزة الأمن الإسرائيلية، وإضافة قلق إلى القلق الموجود لدى هذه الأجهزة في هذه الأيام.

وفي جزئية الاستنتاج والتوصية، يقول مئير بن شابات إنه في البداية، وقبل كل شيء، يجب إعادة التشديد على التوجيهات الوقائية. وأنه “سيكون من الجيد تعزيز جهود الإحباط (الاغتيال) ضد أطراف في حماس، وتقليص التصاريح التي تسمح بالحركة، وبالتالي التنسيق بين قطاع غزة والضفة الغربية من دون وسيط. وأبعد من ذلك، حان الوقت لتوديع (اغتيال) عدة شخصيات تقود عمليات الخطف ضدنا منذ أعوام، وعلى رأسهم صالح العاروري الذي يعيش في الخارج”.

ويبرر دعوته للإعدام الميداني لقادة من حماس مستخدما مصطلح “التحييد” المخفف الملطّف، بالقول إن رحيلهم بطريقة غير طبيعية، وبظروف تُنسب إلى إسرائيل، سيعزز الردع أمام الأعداء الآخرين الذين تعزّزت ثقتهم بأنفسهم مؤخراً.