مستشار الأمن القومي الأمريكي: زيلينسكي سيقبل اتفاق المواد الخام

واشنطن: قال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز إنه يعتقد أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيوقع اتفاقا بشأن المواد الخام مع الولايات المتحدة.

وتابع والتز خلال مؤتمر العمل السياسي المحافظ، الذي انعقد خارج واشنطن اليوم الجمعة، قائلا “انظروا، المحصلة النهائية هي أن – الرئيس زيلينسكي سيوقع على هذا الاتفاق.”

وأضاف: “ستشهدون ذلك في وقت قريب للغاية، وهذا أمر جيد بالنسبة لأوكرانيا.”

ووصف والتز الرئيس ترامب بأنه “صانع صفقات”، مشيرا إلى أن زيلينسكي كان قد اقترح الشراكة بشأن المواد الخام العام الماضي.

وكان ترامب قد ربط المساعدات الأمريكية لأوكرانيا، التي تعرضت لغزو من جانب روسيا، بحق الوصول إلى احتياطياتها من المعادن النادرة. وتعتبر هذه مخزونات المعادن النادرة ذات جدوى اقتصادية عالية وأهمية استراتيجية.

إلا أن زيلينسكي رفض مسودة أولية لعقد مقدم من واشنطن. وبحسب تقارير، تطالب الولايات المتحدة بـ 50% من عائدات هذه المواد الخام كتعويض عن المساعدات العسكرية التي قدمتها لأوكرانيا حتى الآن.

(د ب أ)