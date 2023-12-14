مستشار الأمن القومي الأمريكي يبحث مع بن سلمان الحرب على غزة

واشنطن: قال البيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان، اجتمع الأربعاء مع ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في المملكة، لبحث الجهود الرامية لتحقيق سلام مستدام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأضاف البيت الأبيض في بيان أنهما ناقشا أيضا جهود الاستجابة الإنسانية في غزة، بما في ذلك سبل زيادة تدفق المساعدات الضرورية إلى القطاع، بالإضافة إلى مجموعة من القضايا الثنائية.

وسيسافر سوليفان إلى إسرائيل اليوم الخميس، ويجري محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري الحربي الإسرائيلي اليوم وغدا.

وقال مسؤولون أمريكيون إن سوليفان سيبحث أيضا جهود السعوديين الرامية لصد هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن التجارية الدولية في البحر الأحمر.

وقال جون كيربي، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض للصحافيين، إن سوليفان سيبحث مع الإسرائيليين ضرورة أن يكونوا أكثر دقة وتحديدا في هجماتهم على أهداف حماس في غزة.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن أكثر من 18 ألفا استشهدوا في غزة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الثلاثاء، إن إسرائيل تفقد الدعم بسبب قصفها “العشوائي” لغزة، وإن نتنياهو ينبغي له تغيير حكومته، مما يكشف عن وجود تصدع جديد في العلاقات مع رئيس الوزراء الإسرائيلي.

وذكر البيت الأبيض أن سوليفان والأمير محمد بن سلمان ناقشا أيضا تعزيز التعاون الثنائي في مجالات الأمن والتجارة واستكشاف الفضاء والتقنيات المتقدمة، بما في ذلك شبكات الوصول اللاسلكي المفتوحة.

(رويترز)