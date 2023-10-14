إسرائيل تعترف ب”أخطاء” استخباراتية أدت الى فشلها في توقع هجوم حماس

القدس: أقر مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هانغبي السبت بوقوع “أخطاء” في تقييمات أجهزة الاستخبارات قبيل هجوم غير مسبوق شنته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من تشرين الاول/اكتوبر.

وقال هانغبي في إحاطة صحافية ردا على سؤال تناول تصريحات له عن عدم توقع شن حماس لهجوم، “إنه خطأي، ويعكس أخطاء كل من يقوم بهذه التقييمات (الاستخباراتية)”.

وأضاف “أعتقدنا حقا أن حماس تعلمت الدرس” من آخر حرب مع إسرائيل عام 2021.

قال مستشار الأمن القومي تساحي هانغبي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم السبت إن إسرائيل لم تتلق أي تحذير ملموس، حتى من مصر، بشأن هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الذي شنته حركة حماس من غزة.

وأضاف تساحي هانغبي في تصريحات لصحافيين أنه تم استدعاء رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) من أجل إحاطة غير عادية في الرابعة من صباح ذلك اليوم، أي قبل ساعتين ونصف من بدء الهجوم، بشأن معلومات استخباراتية جديدة لكن ذلك لم يستلزم التعبئة.

(وكالات)