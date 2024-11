مستشار الأمن القومي لترامب يهدد المحكمة الجنائية الدولية بسبب مذكرة اعتقال نتنياهو- (تدوينة)

واشنطن- “القدس العربي”: هدد مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، المحكمة الجنائية الدولية “بردّ قوي” بعد أن أصدرت رسميا مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب خطيرة.

وكتب النائب مايك والتز (جمهوري من فلوريدا)، وهو داعم صريح للحرب الإسرائيلية الدامية على غزة، على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المحكمة الجنائية الدولية “ليس لها مصداقية”، على الرغم من أن المحكمة معترف بها من 124 دولة حول العالم، بما في ذلك ألمانيا والمملكة المتحدة.

وأضاف والتز أن “ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية تم دحضها من قبل الحكومة الأمريكية“، في إشارة إلى تقييم إدارة جو بايدن الذي تم رفضه على نطاق واسع بأن سلوك إسرائيل في غزة كان قانونيا.

