مستشار الرئيس اللبناني التقى رعد… وموقع «أكسيوس» يتحدث عن طلب أمريكا تخفيف الغارات الإسرائيلية

بيروت ـ «القدس العربي»: انقسمت الآراء حول دلالات تسليم كمية صغيرة من السلاح الفلسطيني في مخيم برج البراجنة إلى الجيش اللبناني. وفيما لفت الأوساط الحكومية اللبنانية وأوساط الرئاسة الفلسطينية إلى أن الخطوة هي بداية لمسار تسليم السلاح الفلسطيني تطبيقاً للاتفاق الذي تمّ بين الرئيسين جوزف عون ومحمود عباس، داعية إلى عدم التقليل من أهمية هذه الخطوة، فإن جهات فلسطينية ولبنانية دعت إلى عدم المبالغة في تحميل الخطوة أكثر مما تحتمل، بدليل ما ورد في بيان الفصائل الفلسطينية وبينها «حماس» أن «ما جرى هو شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة «فتح»، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات»، مشددة على «أن سلاحنا باقٍ ما بقي الاحتلال جاثمًا على أرض فلسطين».

وقد لاقت عملية تسليم السلاح ترحيباً داخلياً وخارجياً، بغض النظر عن حجمها، فيما انتقدها كثر ولاسيما في البيئة الشيعية التي وصفتها بأنها «استعراض إعلامي هزيل»، وأشبه بـ«مسرحية وفصل من فصول تقديم أوراق الاعتماد».

وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان «إن مسرحية أكياس الخيش التي تمّت في مخيم برج البراجنة هي فضيحة مدوية، ولو كنا في بلد طبيعي وديمقراطي لطارت الحكومة ومن فيها، على أن عين هذه المسرحية المعيبة على سلاح المقاومة رغم أنه الضامن الأكبر للبنان منذ نصف قرن، واللحظة لإعداد استراتيجية دفاعية لحماية لبنان، وهذا أمر تمنعه واشنطن وبعض العواصم الإقليمية، بخلفية مشروع يريد شطب قوة لبنان، تمهيداً للعبة المذابح الطائفية في البلد».

وأوردت مصادر أن السلاح الذي تم تسليمه إلى الجيش في مخيم برج البراجنة، تم العثور عليه في مستودع المفصول من الأمن الوطني في حركة «فتح» شادي الفار الذي ألقي القبض عليه في فندق فينيسيا، وهو كناية عن رشاشات «دوشكا» ثقيلة وصواريخ من عيار 107 وصواريخ «شامل» وثلاثة مدافع من طراز B10 بالإضافة إلى كمية من الذخائر.

وفد قواتي برئاسة جعجع في السرايا الحكومية دعماً لسلام وقرار حصرية السلاح

وفي انتظار جلسة مجلس الوزراء في 2 ايلول/سبتمبر للوقوف على الجديد في ملف حصرية السلاح وإذا أصبحت خطة الجيش التطبيقية جاهزة أم لا، فإن «حزب الله» أعلن عن اجتماع رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد مع مستشار رئيس الجمهورية العميد أندريه رحال، بعد بيان للكتلة دعا الحكومة «إلى التراجع عن القرار الخطيئة»، متهمة «السلطة اللبنانية بأنها تتلاعب بمضمون وثيقة الوفاق الوطني لتحويل المشكلة مع الإسرائيلي إلى أزمةٍ لبنانية داخلية يختصرها قرار غير وطني».

تزامناً، كشف الموقع الأمريكي «أكسيوس» أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل التفكير بالانسحاب من أحد المواقع العسكرية في لبنان. وحسب الموقع، «فإن الإسرائيليين لم يرفضوا طلب الرئيس دونالد ترامب والخطة الأمريكية بشأن تخفيف الغارات في لبنان، وهم على استعداد لمنح الأمر فرصة أو خفض العمليات العسكرية غير العاجلة في الجنوب»، وأشار إلى «أن الخطة الأمريكية تتضمن إنشاء منطقة اقتصادية باسم ترامب في أجزاء من جنوب لبنان المحاذية للحدود، وأن المملكة العربية السعودية وقطر وافقتا على الاستثمار في إعادة إعمار هذه المناطق بعد اكتمال الانسحاب الإسرائيلي».

وفي موقف داعم لرئيس الحكومة نواف سلام و«مواقفه الوطنية والسيادية»، زار رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع السرايا الحكومية، على رأس وفد من تكتل «الجمهورية القوية» ضم النواب: ستريدا جعجع، غسان حاصباني، فادي كرم، بيار بو عاصي، ملحم الرياشي، أنطوان حبشي، جورج عقيص، رازي الحاج، ايلي خوري، نزيه متى وسعيد اسمر. وتم خلال اللقاء البحث في القرارات الحكومية المتعلقة ببسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح في يد مؤسساتها الشرعية، كما تناول البحث ملف تسليم السلاح الفلسطيني ووضعه في عهدة الجيش اللبناني. وتطرق النقاش إلى مشروع قانون الفجوة المالية باعتباره ركيزة أساسية في مسار الإصلاح المالي وحماية حقوق المودعين.

جعجع في السراي

بعد اللقاء قال جعجع: «زيارتنا هي لتحية دولة الرئيس، فالحكومة في 5 و7 آب اتخذت قرارات جريئة حيث لم تجرؤ أي من الحكومات السابقة على اتخاذها، والقرارات التي اخذتها حكومة الرئيس سلام أعادت وضع لبنان على الطريق الصحيح. قبل ذلك، كنا منذ أربعين سنة نعيش في شبه دولة، دولة لا تملك قرارها، وبالتالي كانت مقزّمة جدًا. ومع اتخاذ هذه القرارات بدأ كل مواطن لبناني يشعر بوجود دولة حقيقية فعلية. وعلى أثر هذه القرارات بدأت حملة ظالمة وجائرة على دولة الرئيس شخصيًا. وانطلاقًا من الدور الذي لعبه، مع العلم أن كثيرين ساهموا في الوصول إلى هذه القرارات، إلا أن دولة الرئيس كان له دور خاص ومميّز، فبدأت الحملة الظالمة بحقه انطلاقاً من الدور الذي لعبه للوصول إلى هذه القرارات، ومن الدور الذي لا يزال مستمرًا فيه لوضع هذه القرارات موضع التنفيذ».

وأضاف جعجع «أريد ان اقول ان من يريد أن يلعب اللعبة السياسية، عليه أن يلعبها بقوانينها ويحافظ على قواعدها، وليس عندما تناسبه اللعبة يلعب بقواعد اللعبة والساعة التي لا تناسبه يخرج خارج قواعد اللعبة. اليوم، إذا رأي رئيس الحكومة لا يعجبك، يمكن ان تبدي رأيًا آخر وهو أمر طبيعي. إذا اعتبرت أن رئيس الحكومة أو الحكومة اتخذت قرارًا خاطئًا، هذا حقك، وأقصى ما يمكنك فعله هو طرح الحكومة على الثقة في المجلس النيابي أو طرح رأيك بالطريقة الصحيحة. لكن التهجم على رئيس الحكومة بالأمور الشخصية، والاتهامات، وصراحة هناك الكثير من اللبنانيين وخاصة من أبطال 14 آذار في السابق عرفوها».

تسليم السلاح الفلسطيني: ترحيب بالخطوة يقابلها تقليل من أهميتها ووصفها بـ«المسرحية»

وتابع «نحن اليوم هنا لنقول إن الدولة الفعلية بدأت تتشكل». وعن مطالبة «حزب الله» الحكومة بالتراجع عن قرارها في شأن تسليم السلاح، واذا كان هذا الأمر وارداً، قال جعجع «على الأكيد لا، هذا القرار ينتظره اللبنانيون بأكثريتهم الساحقة منذ أكثر من أربعين سنة وتساءل «ولما لا يطرحوا الثقة في الحكومة؟ فليطلبوا من رئيس المجلس عقد جلسة لمناقشة الحكومة ويطرحوا الثقة بها، مع العلم بأنه عقدت جلسة الشهر الماضي لمناقشة الحكومة، فإذا سحبت الاكثرية النيابية الثقة من الحكومة عندها يسقط القرار وتسقط الحكومة، وإذا لم تسحب الثقة فعليهم أن يسكتوا ويسيروا بالقرار كما ورد».

وعن رأيه في تسليم السلاح الفلسطيني إلى الجيش اللبناني، قال «هذا أمر جيد جداً، لقد تساءل البعض لماذا القرار جزئي، القرار ليس جزئياً أبداً، بل هو ينفذ بشكل جزئي ومرحلي، هناك خطأ وقعنا به منذ 55 سنة، والآن اتخذ القرار، وهذا الموضوع هو الوحيد الذي تمكنا من الاتفاق عليه في طاولة الحوار الرئيسية التي حصلت في بداية تموز/يوليو عام 2006 في المجلس النيابي في حضور كل القيادات اللبنانية وضمنهم السيد حسن نصرالله رحمه الله. اذاً هذا موضوع متفق عليه، فلم كل هذه الضجة؟ فموضوع سحب السلاح الفلسطيني او وضعه في عهدة الجيش اللبناني كلنا معه، حتى إقامة دولة فلسطينية بإذن الله، عندها يعطى هذا السلاح إلى الدولة الفلسطينة على سبيل المثال لا الحصر». كذلك، التقى الرئيس سلام عضوي «اللقاء الديمقراطي» النائبين أكرم شهيب وراجي السعد اللذين أعربا عن «دعمهما للحكومة»

الخطيب: لن يدافع عنا إلا السلاح

وواصلت المرجعيات الدينية في الطائفة الشيعية دفاعها عن بقاء السلاح، وأشار نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب «أن على اللبنانيين أن يعرفوا حق المعرفة أنه لن يدافع عنهم إلا سلاحهم، ولذلك فهم متمسكون بهذا السلاح حماية لبلدنا وسيادتنا التي تخلت عنها السلطة وتخلى عنها البعض من اللبنانيين الذين لا يمثلون إلا انفسهم، فالأكثرية الصامتة من اللبنانيين مؤيدة لهذا السلاح الذي تعرف أن مصيرها مرهون به امام التهديدات التي تأتينا من كل الجهات جنوباً وشرقاً».

وانتقد الجامعة العربية قائلاً «انتظرنا من الجامعة العربية أن يكون لها على الأقل موقف إلى جانب لبنان، ولكن للأسف جاءنا مبعوث الجامعة العربية ليؤكد المطلب الامريكي الذي استجابت له الحكومة اللبنانية بنزع سلاح المقاومة، وكان المطلوب على الأقل ان يأتي متضامناً مع لبنان بطلب تنفيذ العدو للاتفاق حول القرار 1701». ولفت إلى «ان المبعوث الامريكي قال صراحة انه ليس في وارد ضمان تنفيذ الاتفاق، وسيأتي لاحقاً بعد ان اخذ القرار المشؤوم بنزع السلاح»، داعياً البعض «للخروج من خطاب الكراهية والتصنيف والتشكيك بوطنية هذا المكون اللبناني او ذاك، طالما ان اتفاق الطائف والدستور الذي انبثق منه يقول بـ«لبنان الوطن النهائي لجميع ابنائه». وكذلك المطلوب الخروج من الخطاب الالغائي الذي يتقنه البعض وتعزيز خطاب العيش الواحد».

وختم «لا يمكن لأحد ان يدّعي السيادية وان يتهم غيره بالتبعية، فيما هو غارق في وحل هذه التبعية إلى الرأس، كذلك لا يمكن لأحد ان يُنصّب نفسه وصياً على أحد وهو غارق في وحل الوصايات التي استجلبها او توسّلها، لأنها لا تخدم إلا مصلحته الخاصة على حساب مصالح البلد».