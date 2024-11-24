سياسة | دولي | إيران

مستشار الزعيم الأعلى الإيراني: طهران تجهز للرد على إسرائيل

24 - نوفمبر - 2024

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دبي: قال علي لاريجاني، أحد كبار مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الأحد إن طهران تجهز “للرد” على إسرائيل.

جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة أنباء تسنيم الإيرانية.

وكانت طهران توعدت بالرد على ثلاث هجمات جوية شنتها إسرائيل على أهداف عسكرية إيرانية في 26 أكتوبر تشرين الأول، والتي جاءت بعد أسابيع قليلة من إطلاق إيران نحو 200 صاروخ باليستي صوب إسرائيل.

(رويترز)

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  1. يقول كلام رصاص:
    نوفمبر 24, 2024 الساعة 4:07 م

    إيران ترد الان على إسراءيل من خلال الضربات الصاروخية ( النوعية الجديدة )؟ هو أكثر من الرد بالنيابة ونستطيع تسميته بالرد غير المباشر..لان الحروب الحديثة تقوم على دعم
    مباشر ودعم غير مباشر.

    رد

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