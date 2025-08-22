مستشار الغنوشي: “تعادل سلبي” في مواجهة سعيد مع اتحاد الشغل

تونس- “القدس العربي”:

قال ماهر المذيوب، المستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إن الجولة الجديدة من الشد والجذب بين سلطة الرئيس قيس سعيّد والاتحاد العام التونسي للشغل، انتهت بـ”تعادل سلبي، في انتظار ضربات الجزاء”، وفق تعبيره.

وأضاف في تدوينة على موقع فيسبوك: “قيادة الاتحاد الحالية استعادت بريقًا زائلًا، فيما أظهرت سلطة قيس سعيّد للعالم ما تريد: حماية المظاهرات المعارضة وقيادتها عبر البوليس”.

واعتبر أن السلطات التونسية “ستواصل تلقيم الأظافر وتلغي كافة امتيازات الاتحاد، وستعمل على “انتخاب” قيادة جديدة على المقاس: بلا طعم ولا رائحة، وبلا فائدة للعمال والطبقة العاملة عموما”.

واعتبر المذيوب أن احتجاجات 21 آب/ أغسطس أكدت أن الطبقة العاملة في تونس لم تمت، وأنها “مستعدة في كل وقت لرفع التحديات والدفاع المستميت عن حقوقها، وبأفق وطني واضح، رغم مرارة الضوابط البيروقراطية النقابية المقيتة”.

وأضاف: “قيادة الاتحاد الحالية لم ولن تغادر “المسار”، وهذا اختيار استراتيجي يجتمع فيه الذاتي بالموضوعي. وبعد الصمت والصبر، ستنسحب بهدوء من أجل ضمان تقاعد مريح في الظلام”.

واستدرك بالقول: “لكن العمال والطبقة العاملة أدركوا بحسهم المهني والوطني العميق أن الهجوم على الاتحاد هو هجوم متربص وشرس وغير مسبوق على جميع حقوقهم ومكتسباتهم. لذلك، فإن استفاقتهم حقيقية، وقد خرجوا ولن يعودوا إلى القفص أبدًا”.

وكان آلاف التونسيين تظاهروا، الخميس، في العاصمة للدفاع عن اتحاد الشغل الذي يرى مراقبون أنه يخوص معركة “كسر عظم” مع السلطات، وخاصة بعد مهاجمة مقره من قبل أنصار الرئيس قيس سعيد ورفع شعارات تطالب بحله.

فيما استنكرت نقابة الصحافيين التونسيين ما اعتبرته “تعتيما إعلاميا” من قبل وسائل الإعلام الحكومية على الاحتجاجات التي نظمها الاتحاد.