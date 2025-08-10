مستشار الغنوشي: سعيّد يدقّ آخر مسمار في نعش الحقوق والحريات بتونس

تونس- “القدس العربي”:

انتقد ماهر المذيوب، المستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، الهجوم الأخير لأنصار الرئيس قيس سعيّد على مقر اتحاد الشغل، معتبرا أن سعيد “يدقّ آخر مسمار في نعش الحقوق والحريات” في تونس.

وقال في بيان على موقع فيسبوك: “بالهجوم المخطّط والمنسّق والمدبَّر عن سابق إصرار وترصّد على المقر التاريخي والرئيسي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة التونسية صباح يوم 07 أوت 2025، يوجّه سعيد أولى هجمات الصدمة والرعب المباشرة ضد الاتحاد العام التونسي للشغل: تاريخًا وهويةً وقيادةً. وبهذا يدقّ آخر مسمار في نعش الحقوق والحريات في تونس الحرة، بعد أن أسقط البرلمان، ثم القضاء، ثم الإعلام، وصولًا إلى خيمة العمال التاريخية: الاتحاد العام التونسي للشغل، ثاني منظمة قطاعية يسقطها سعيد بالضربة المباشرة بعد الاتحاد التونسي للفلاحين”.

كما انتقد المذيوب “دفاع” سعيد خلال لقائه مساء الجمعة رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، عن المجموعة التي هاجمت مقر الاتحاد، معتبرا أن سعيد “أصرّ على تبرير أفعال هذه المجموعة وتبرئتها من كل الجرائم، مما يجعله المسؤول الأول عن كافة أفعالها، وهي التي تآمرت ثم نسّقت ثم تحركت لمحاصرة مؤسسات الدولة التونسية، بهدف إسقاطها عبر تشويه قياداتها وضرب صورتها والإضرار بها شعبياً وإعلامياً، تحت حماية قوات مسلّحة قيل إنها تدافع عن حق المواطنين في التظاهر”.

وأضاف: “هذه المجموعة الخارجة عن القانون والدولة هي ذاتها المسؤولة عن كافة الأفعال التي شهدتها تونس يوم 25 جويلية/ تموز 2021 ضد رمز السيادة الشعبية (مجلس نواب الشعب، والمجلس الأعلى للقضاء، واتحاد الفلاحين، والاتحاد العام التونسي للشغل)”.

وكان اتحاد الشغل التونسي اتهم مجموعة قال إنها من أنصار الرئيس قيس سعيد بمهاجمة مقره ورفع شعارات تطالب بحل الاتحاد وتسيء لقيادته الحالية، فيما عبّرت أغلب القوى السياسية والمدنية في تونس عن تضامنها معه، مطالبة السلطات بفتح تحقيق ومحاسبة المعتدين.

فيما عبرت جبهة الخلاص الوطني (أكبر تكتل معارض في تونس) عن “إدانتها المطلقة لأعمال الشغب التي تثيرها الجماعات الموالية للسلطة والتي تستهدف مقرات الأحزاب والجمعيات المدنية بغاية شل نشاطها ودفع السلطة الى حلها”.