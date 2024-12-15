مستشار الغنوشي: سوريا فتحت نافذة ضوء في الجدار المظلم للديكتاتورية العربية

تونس – “القدس العربي”: قال النائب السابق ومستشار رئيس حركة النهضة التونسية، ماهر المذيوب، إن نجاح الثورة السورية في إسقاط نظام بشار الأسد يمثل نافذة ضوء في الجدار المظلم للديكتاتورية العربية.

وقال المذيوب، في تصريح خاص لـ”القدس العربي”: “هذه لحظة فارقة في تاريخ الجمهورية العربية السورية ومنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي. هذه لحظة تتويج لعقود من النضال بكافة اشكاله الممكنة والمتاحة ضد أعتى وأبشع وأقسى نظام دكتاتوري وفاشي مريع. هذا انتصار كبير ومستحق للشعب السوري العظيم منذ بدء ثورته السلمية المدنية في 2011، إلى لحظة الجهاد بالنفس لإسقاط النظام في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024”.

وأضاف: “هذه ليست ألعاب كرتون، ولا أفلام هوليود، هذه تضحيات جسام لشعب عظيم ونخبه الطلائعية التي أدركت معنى اللحظة المناسبة واستعدت بذكاء للمنعرج الحاسم، الذي تشابكت فيه مصالح مشتركة ومتناقضة للتخلص من نظام قاتل وغير قابل للحياة، فاستفاد السوريون في فتح كوة عملاقة في جدار الدكتاتورية العربية المظلم.

واعتبر المذيوب أن ما قبل يوم 8 كانون الأول/ ديسمبر لن يكون كما بعده على الصعيد العربي والإسلامي.

وأوضح بقوله: “سيكون هنالك تداعيات حقيقية تتميز بسقوط أنظمة الاستبداد الأسود، وقيام دول الحريات كخطوة على سبيل الوصول إلى أنظمة ديمقراطية مستقرة بعد عقد من الزمن بحول الله”.

وحول قيام البعض بالربط بين طوفان الأقصى وسقوط النظام السوري، قال المذيوب: “عملية طوفان الأقصى، هي إعادة كتابة التاريخ العربي والإسلامي المعاصر، وهي ليست لحظة مقاومة مسلحة، أو تاريخ معركة من معارك الصراع العربي الصهيوني، بل هي إعلان، بالحديد والنار والصمود البطولي للشعب الفلسطيني، بأن كل إنسان عربي ومسلم يجب أن يتحمل مسؤوليته الوطنية في تحرير وطنه، وأن يستعد بكل ما لديه من جهد وبحسب ظروفه وإمكانياته، وأن يستغل أفضل الظروف والشراكات الممكنة للتغيير، فقد أعلن طوفان الأقصى استعادة لحظة التحرير الوطني الفلسطيني لأبناء وبنات فلسطين، اولا وبالذات، وأعتقد -جازما- أنهم سيتمكنون بعد هذا الصمود الأسطوري والتضحيات الاستثنائية من تحقيق الاستقلال المنشود”.

وأضاف المذيوب: “وككل معركة، فإن أحداثا وتداعيات غير محسوبة، ممكن أن تحصل، فالحرب على لبنان والاعتداء الإجرامي الصهيوني المحتل، ساهما بشدة في توجيه ضربة قاسية لحزب الله، وأعتقد أن ذلك لم يكن في حسابات الطوفان مطلقا”.

وحول تكرار سيناريوهات الربيع العربي في سوريا، قال المذيوب: “الطليعة القائدة لتحرير سوريا العظيمة أدارت -حسب المراقبين- باقتدار مناطق واسعة من سوريا لمدة عقد من الزمن”.

واستدرك بقوله: “لا شك أن حجم التحديات استثنائي، وحجم التمويلات المطلوبة لإعادة إعمار سوريا ولبنان، غير مسبوق، والأهم من ذلك هو أن التشابك والتضامن القوي والتصميم الشيطاني لقوى الردة على الثورة، الداخلية والخارجية، يطرح على القائمين على المرحلة الانتقالية تحديات حقيقية وخطيرة، ولكني على ثقة بان طلائع الشعب السوري العظيم، استفادت كثيرا من التجارب المريرة للتغيير ودول الربيع العربي، وهذا أملنا فيهم”.