مستشار الغنوشي يدعو لجنة هلسنكي للتدخل لدى السلطات التونسية للإفراج عن المعتقلين

تونس – “القدس العربي”: دعا ماهر المذيوب المستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، لجنة هلسنكي البرلمانية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى التدخل لدى السلطات التونسية للإفراج عن المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي في البلاد.

وطالبها، في بيان على موقع فيسبوك، إلى ممارسة الضغط على السلطات التونسية لـ”وقف جميع المحاكمات السياسية، وإطلاق سراح النواب (السابقين) المعتقلين فورًا، وفي مقدّمتهم راشد الغنوشي، رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024. وإيفاد بعثة برلمانية ميدانية إلى تونس، للوقوف على حقيقة الأوضاع داخل السجون، ومقابلة أسر المعتقلين ومحاميهم، وتقييم ظروف المحاكمات”.

كما طالب البيان بـ”الدعوة إلى جلسة استماع عاجلة داخل الكونغرس الأمريكي والبرلمانات الأوروبية لمناقشة تدهور الوضع الحقوقي في تونس، والتنسيق مع منظمات حقوقية دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وتعليق التعاون البرلماني مع البرلمان التونسي إلى حين عودة المسار الديمقراطي وضمان الحريات السياسية، فضلا عن إدراج قضية النواب التونسيين ضمن تقارير لجنة هلسنكي الدورية، وتقديم توصيات واضحة إلى مجلس منظمة الأمن والتعاون الأوروبي”.

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه تونس جدلا واسعا حول محاكمة المتهمين في قضية التآمر على أمن الدولة، حيث تطالب المعارضة بوقف المحاكمة غير المباشرة، كما تتحدث عن “غياب” الأدلة التي تدين المتهمين، وهو ما تنفيه السلطات التونسية التي تتهم المعارضة بـ”التآمر” على الرئيس قيس سعيّد ومحاولة “تغيير هيئة الدولة”.