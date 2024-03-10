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مستشار الغنوشي يطالب سعيد باستغلال رمضان لفتح صفحة جديدة مع المعارضة

10 - مارس - 2024

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تونس – “القدس العربي”:

دعا ماهر المذيوب النائب السابق والمستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، الرئيس قيس سعيد لاستغلال حلول شهر رمضان المبارك في فتح صفحة جديدة مع المعارضة من خلال الإفراج عن الغنوشي وبقية المعتقلين والقبول بحوار سياسي لتجاوز الأزمة المتواصلة في البلاد.

وتوجه المذيوب بنداء إلى سعيد، عبر صفحته على موقع فيسبوك، قال فيه “بعد ساعات، يحل علينا شهر رمضان المعظم، وإذ نستحضر معاني الصبر والإحساس بالمعاناة اليومية القاسية لعموم الفقراء والمعذبين في الأرض، فان معاني اجتماع العائلة والتسامح والتضامن، لا يجب أن تنسينا مواطنين تونسيين لهم عائلات كريمة وروابط مجتمعية، يقبعون حاليا في المعتقلات، بدون أي سبب وجيه ولا أمر خطير، سوى الاختلاف في التقييم السياسي ونموذج البناء الديمقراطي الذي يجب أن تعيش فيه بلادنا”.

وأضاف، مخاطبا سعيد “وحيث إن جميع السلطات اليوم بيدكم، بحكم دستوركم، فإني على قناعة تامة أن أفضل ما يمكن أن تقدمه لتونس اليوم وغدا، هو أمركم المباشر لمن بيده الأمر، بإطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب بالجمهورية التونسية للفترة النيابية 2019-2024، وكافة المعتقلين السياسيين والنقابيين والإعلاميين والمدونين والناشطين في المجتمع المدني، عشية شهر رمضان المعظم أو خلاله”.

واعتبر أن هذه الخطوة ستفتح “بارقة أمل في ظل الانسداد السياسي الشديد وانعدام أجواء الحوار المجتمعي وتضاعف عوامل التقسيم والانقسام، خاصة في ظل سنة انتخابية بامتياز، تدفع للتجاوز والتعالي عن الصغائر وتجميع جميع التونسيات والتونسيين من أجل رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تمر بها تونسنا العزيزة”.

وكان المذيوب أعلن قبل أيام أنه تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين بالاتحاد البرلماني الدولي ضد الرئيس قيس سعيد بتهمة “التحريض الخطير والتنكيل الممنهج والتهديد المتنامي” ضد الرئيس الأسبق منصف المرزوقي.

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