مستشار الغنوشي ينتقد “تهميش” عائلة الزواري من قبل السلطات التونسية

تونس- “القدس العربي”: انتقد ماهر المذيوب المستشار الإعلامي لرئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، ما اعتبره “تهميشا” من قبل السلطات التونسية لعائلة خبير الطيران التونسي وعضو حركة المقاومة الفلسطينية حماس، محمد الزواري، الذي اغتالته إسرائيل في مدينة صفاقس التونسية عام 2016.

وأضاف لـ”القدس العربي”: “الشهيد محمد الزواري، فخر لمدينة صفاقس وأحد علمائنا النوابغ، والابن البار لتونس، الذي قدم نفسه فداء لقضية الأمة العربية والإسلامية، والذي عاش متواضعا بعيدا عن الأضواء، ولكن عائلته الكريمة تعيش خذلانا وعدم اعتراف ونسيانا متعمّدا ممن يقول إنه يتمنى أن يموت شهيدا ويعمل على تحرير فلسطين من البحر الى النهر (في إشارة للرئيس قيس سعيد)، وهو في استطاعته – بجرة قلم ولحظة من الزمن – الاعتراف بقيمة هذا العالم الكبير وتمكين زوجته من الجنسية التونسية وأدنى مقومات العيش بكرامة لزوجة شهيد، لكنه يواصل ازدواجية الخطاب والعمل”.

في المقابل، اعتبر المذيوب أن موقف تونس من القضية الفلسطينية “موقف ثابت وراسخ، حب صادق وتعاون حقيقي وتضامن لا ينقطع ومصير مشترك حتى تقرير المصير وإعلان الدولة الفلسطينية المستقلة الديمقراطية وعاصمتها القدس الشريف. والباقي تفاصيل لن تكتب في التاريخ”.

ومنذ السابق من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة وبعض مناطق الضفة الغربية، تسبب باستشهاد وجرح عشرات الآلاف من الفلسطينيين، أغلبهم من النساء والأطفال.