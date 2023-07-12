الإلحاح الأمريكي لا يتوقف..مستشار بايدن في إسرائيل لبحث “التطبيع مع السعودية” و”خيمة حزب الله” على الحدود اللبنانية

واشنطن- “القدس العربي”: التقى مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، عاموس هوشستين، برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الثلاثاء لمناقشة الجهود الأمريكية للتوصل إلى اتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية والتوترات الأخيرة على الحدود الإسرائيلية- اللبنانية ، حسبما قال موقع أكسيوس، الذي أشار إلى أن البيت الأبيض لا يزال يدفع للوصول إلى مجموعة من الاتفاقيات التي من شأنها رفع مستوى العلاقات الأمريكية السعودية وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

كما تضغط إدارة بايدن على الحكومة اللبنانية والجيش لاتخاذ خطوات لتفكيك موقع حزب الله الذي أقيم قبل عدة أسابيع على الحدود الإسرائيلية- اللبنانية، وقد ردت الحكومة اللبنانية سابقاً على الاعتراضات الإسرائيلية والأمريكية على هذا الموقع بالقول إنها “خيمة” في أرض لبنانية، وطلبت من إسرائيل عبر أطراف دولية التراجع من شمال قرية الغجر التي تعتبر أرضا لبنانية.

وبحسب ما ورد، يتولى هوشستين مع كبير مستشاري بايدن للشرق الأوسط بريت ماكغورك ، هوشستين المسؤولية عن جهود الإدارة الأمريكية للحصول على التطبيع الإسرائيلي- السعودي.

وزار هوشستين السعودية قبل ثلاثة أسابيع لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين السعوديين.

وكان الرئيس بايدن قد أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع في حديث مع “سي إن إن” أن إسرائيل والسعودية “ما زالتا بعيدة” عن التوصل إلى اتفاق تطبيع.

وقال بايدن إنه لا يزال هناك العديد من القضايا للحديث عنها.

واضاف “بصراحة لا اعتقد ان لديهم مشكلة كبيرة مع اسرائيل”، ولكنه قال :” ما زلنا بعيدين جدا عن ذلك (الاتفاق). لدينا أمور كثيرة لمناقشتها”.

وأكد البيت الأبيض زيارة هوشستين وقال إنه ناقش القضايا الإقليمية والثنائية مع نتنياهو.

وتأتي زيارة هوشستين، التي لم يعلن عنها مسبقا، في يوم من الاحتجاج الجماهيري ضد خطة نتنياهو للإصلاح القضائي.