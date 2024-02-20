سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مستشار بايدن للشرق الأوسط يزور مصر وإسرائيل

20 - فبراير - 2024

بريت مكغورك مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط

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واشنطن: ذكر تقرير إخباري أنه من المقرر أن يزور بريت مكغورك، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، مصر وإسرائيل الأسبوع الجاري .

ونقلت شبكة”إن بي سي ” الإخبارية الأمريكية عن مسؤول أمريكي، لم يتم تسميته، قوله إن زيارة ماكغورك سوف تشمل محادثات عن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح والجهود لتأمين الإفراج عن المحتجزين لدى حماس .

وأول أمس الاثنين ،هدد الوزير وعضو مجلس الحرب الإسرائيلى بيني غانتس، في خطاب ألقاه أمام زعماء يهود أمريكيين، بإنه إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين، الذين تم اقتيادهم إلى غزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، بحلول بداية شهر رمضان في نحو الأسبوع الثاني من شهر آذار / مارس، فإن إسرائيل ستوسع القتال ليشمل رفح أيضا.

(د ب ا)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 20, 2024 الساعة 6:51 م

    هه عصابة البيت الأسود الصهيوني الأمريكي يا انريكي لم يعد أمامها خيار أمام المأزق الذي أوجدته عصابة بنغفير وسموتريتش و على رأسهم الفاسد الكاذب المخادع قاتل الفلسطينيين النتن ياهو يا الياهو في الشرق الأوسط التعيس يا بئيس 🇵🇸🤕☝️🐕🔥🐕🔥🐕🔥🐕

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