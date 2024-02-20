مستشار بايدن للشرق الأوسط يزور مصر وإسرائيل

واشنطن: ذكر تقرير إخباري أنه من المقرر أن يزور بريت مكغورك، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، مصر وإسرائيل الأسبوع الجاري .

ونقلت شبكة”إن بي سي ” الإخبارية الأمريكية عن مسؤول أمريكي، لم يتم تسميته، قوله إن زيارة ماكغورك سوف تشمل محادثات عن عملية عسكرية إسرائيلية محتملة في رفح والجهود لتأمين الإفراج عن المحتجزين لدى حماس .

وأول أمس الاثنين ،هدد الوزير وعضو مجلس الحرب الإسرائيلى بيني غانتس، في خطاب ألقاه أمام زعماء يهود أمريكيين، بإنه إذا لم يتم إطلاق سراح المحتجزين، الذين تم اقتيادهم إلى غزة في 7 تشرين الأول / أكتوبر، بحلول بداية شهر رمضان في نحو الأسبوع الثاني من شهر آذار / مارس، فإن إسرائيل ستوسع القتال ليشمل رفح أيضا.

(د ب ا)