سياسة | دولي

مستشار بايدن يتوجه إلى قطر..تفاصيل جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

13 - نوفمبر - 2023

رائد صالحة
حجم الخط
3

واشنطن- “القدس العربي”: من المقرر أن يسافر بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط إلى إسرائيل وقطر والعديد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط هذا الأسبوع في محاولة لمناقشة سبل التوصل لصفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

وأفاد موقع أكسيوس أن ماكغورك سيلتقي برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع  يوآف غالانت والعديد من المسؤولين الإسرائيليين.

وبحسب ما ورد، ستناقش الأطراف إمكانية تأمين إطلاق سراح حوالي 80 امرأة ويافع من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح  النساء والأطفال الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأشار مسؤولون إلى أن الصفقة المقترحة يمكن أن تشمل، ايضاً، دخول الوقود إلى غزة.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يسافر ماكغورك، ايضاً، إلى السعودية والأردن .

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول تويتي:
    نوفمبر 13, 2023 الساعة 5:27 ص

    حسابات حماس استشهد اكثر من إحدعشر غزاوي ودمرت البيوت والمستشفيات وسيتم تحرير ستة آلاف من النساء والأطفال مقابل ثمانون من الاسرائيلين.

    رد
  2. يقول يوسف العربي:
    نوفمبر 13, 2023 الساعة 7:03 ص

    الامريكان دائما في خدمة إسرائيل

    رد
  3. يقول محمد:
    نوفمبر 13, 2023 الساعة 7:05 ص

    مشكلة العرب حكامهم ومسؤوليهم فهم سبب التخلف والخنوع وحسابنا معهم يوم لاينفع مال ولا سلطان

    رد

أخبار ذات صلة

نتنياهو يواصل إذلال بايدن ولكن الإدارة الأمريكية لن تغير سياستها الداعمة للحرب الإسرائيلية الدموية على غزة
منذ 8 ساعات
المتظاهرون يواصلون الاحتجاج أمام منزل بلينكن وهم يصرخون “مجرم حرب وكلب لنتنياهو”- (فيديوهات)
17 - فبراير - 2024
وول ستريت جورنال: بايدن رفض اتخاذ أي إجراء بسيط ضد إسرائيل للتعبير عن استياء واشنطن
17 - فبراير - 2024
نائب جمهوري يقول إنه سيزور الرياض قريباً لمناقشة “اتفاقية أمنية ممكنة بين الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية”
16 - فبراير - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية