مستشار بايدن يتوجه إلى قطر..تفاصيل جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: من المقرر أن يسافر بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط إلى إسرائيل وقطر والعديد من الدول الأخرى في الشرق الأوسط هذا الأسبوع في محاولة لمناقشة سبل التوصل لصفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين بين حماس وإسرائيل.

وأفاد موقع أكسيوس أن ماكغورك سيلتقي برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت والعديد من المسؤولين الإسرائيليين.

وبحسب ما ورد، ستناقش الأطراف إمكانية تأمين إطلاق سراح حوالي 80 امرأة ويافع من المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وأشار مسؤولون إلى أن الصفقة المقترحة يمكن أن تشمل، ايضاً، دخول الوقود إلى غزة.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع أن يسافر ماكغورك، ايضاً، إلى السعودية والأردن .