مستشار ترامب يقول إن الرئيس المنتخب يدرس خيارات “الحفاظ” على “تيك توك”

واشنطن: صرح مايك والتز، النائب عن ولاية فلوريدا الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب مستشار الأمن القومي، في مقابلة الأربعاء بأن الرئيس المنتخب يدرس خيارات “الحفاظ” على منصة تيك توك.

أدلى والتز بهذا التعليق عندما سأله المذيع بريت باير في قناة فوكس نيوز عن تقرير لصحيفة واشنطن بوست يفيد بأن ترامب يدرس إصدار أمر تنفيذي لتعليق تطبيق قانون فيدرالي قد يؤدي إلى حظر المنصة الشهيرة على مستوى البلاد بحلول يوم الأحد.

واستمعت المحكمة العليا الأسبوع الماضي إلى مرافعات شفهية في طعن قانوني قدمته تيك توك وشركتها الأم الصينية بايت دانس ومستخدمو التطبيق ضد القانون. ويبدو أن القضاة يميلون إلى تأييد القانون الذي يلزم بايت دانس ببيع تيك توك لدواع تتعلق بالأمن القومي أو مواجهة الحظر في أحد أكبر أسواقها.

وقال والتز: “إذا أصدرت المحكمة العليا قرارا لصالح القانون، فالرئيس ترامب واضح للغاية: أولا، تيك توك منصة رائعة يستخدمها العديد من الأمريكيين وكانت مفيدة لحملته ولإيصال رسالته. ولكن ثانيا، سيعمل على حماية بياناتهم”.

وأضاف: “ترامب صانع صفقات. لا أريد أن أستبق الأوامر التنفيذية لدينا، ولكننا سنخلق هذا الفضاء لوضع تلك الصفقة موضع التنفيذ”

(أ ب)