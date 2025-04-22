مستشار سابق في البنتاغون: آرائي بشأن الشرق الأوسط أسهمت في إقالتي

واشنطن- “القدس العربي”: قال دان كالدويل، المستشار السابق في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن آراءه في السياسة الخارجية، لا سيما المتعلقة بالشرق الأوسط، أسهمت في إنهاء خدمته، إلى جانب اثنين من كبار المسؤولين في الوزارة.

وفي مقابلة عبر بودكاست “ذا تاكر كارلسون شو”، أوضح كالدويل أن معارضته لشنّ هجوم أمريكي محتمل على إيران كانت أحد الأسباب التي سهلت الإطاحة به. وجاءت تصريحاته في أعقاب إقالته ضمن تحقيق داخلي في تسريبات معلومات من البنتاغون، بحسب صحيفة “ذا هيل”.

وقال كالدويل: “بالطبع لدي بعض الآراء حول دور أمريكا في العالم، وهي -كما ناقشنا- ليست دائمًا محل ترحيب. لقد هددنا، كلٌّ بطريقته، مصالح راسخة داخل البنتاغون وخارجه”، في إشارة إلى زميليه المقالين كولين كارول ودارين سيلنيك، وهما من المعينين السياسيين في الوزارة.

وكالدويل، الجندي السابق في مشاة البحرية الأمريكية والذي خدم في العراق، أُخرج في البداية من البنتاغون ووُضع في إجازة إدارية الأسبوع الماضي، ضمن تحقيق انطلق في مارس/ آذار الماضي. ثم أُقيل يوم الجمعة إلى جانب كارول، رئيس ديوان نائب وزير الدفاع، وسيلنيك، نائب رئيس ديوان الوزير بيت هيغسيث.

وفي بيان مشترك، عبّر الثلاثي عن “خيبة أملهم الشديدة إزاء الطريقة التي انتهت بها خدمتهم”، مؤكدين أن “مسؤولين مجهولين في الوزارة شوّهوا سمعتهم باتهامات لا أساس لها أثناء مغادرتهم”.

ونفى كالدويل خلال المقابلة قيامه بتسريب أي معلومات سرية، مؤكدًا أنه وزميليه لم يتلقوا أي توضيح بشأن ما يتم التحقيق معهم بسببه، وقال: “لو كنت ارتكبت ما يُشاع عني على الإنترنت ومن داخل الوزارة، لكنت الآن مكبل اليدين”.

وأضاف أنه لم يُخضع لاختبار كشف الكذب، ولم يُطلب منه تسليم هاتفه الشخصي للتحقيق.

وكان كالدويل قد عمل سابقًا في منظمة “المحاربين القدامى المعنيين بأمريكا”، وهي مؤسسة غير ربحية ترأسها هيغسيث. وقال إنه حين تم احتجازه يوم 15 أبريل/ نيسان، ظنّ أنه سيُطلب منه الإدلاء بشهادته ضد الوزير هيغسيث، في إطار تحقيق داخلي بشأن استخدام تطبيق “سيغنال” لتبادل معلومات سرية تتعلق بالضربات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن.

جدير بالذكر أن صحيفة “نيويورك تايمز” كانت قد نشرت تقريرًا يفيد بأن هيغسيث استخدم تطبيق Signal لمشاركة معلومات عسكرية حساسة مع أقاربه ومحاميه.

وعندما سُئل الوزير هيغسيث عن هذه الادعاءات خلال حضوره احتفال عيد الفصح في البيت الأبيض، هاجم وسائل الإعلام وقال: “يا لها من مفاجأة أن يُطرد عدد من المسرّبين، ثم تخرج فجأة مجموعة من التقارير المثيرة من نفس وسائل الإعلام التي روّجت سابقًا لخدعة روسيا”، مضيفًا أن “علاقته بالرئيس ترامب متناغمة تمامًا”.