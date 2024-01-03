مستشار للرئيس الإيراني يحمّل إسرائيل وواشنطن مسؤولية انفجاري إيران.. ومسؤول أمريكي يقول إن تنظيم “الدولة” وراء الهجوم

طهران: حمّل مستشار كبير للرئيس الإيراني الأربعاء إسرائيل والولايات المتحدة مسؤولية الانفجارَين اللذين أسفرا عن مقتل 103 أشخاص على الأقلّ في جنوب البلاد.

وكتب محمد جمشيدي على منصّة إكس (تويتر سابقاً) “تقول واشنطن إنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ليس لهما أيّ دور في الهجوم الإرهابي في كرمان بإيران (…) لا يخطئنّ أحد. مسؤولية هذه الجريمة تقع على النظامين الأمريكي والصهيوني، والإرهاب مجرّد أداة”.

وفي سياق متصل، وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن إن الانفجارين اللذين أسفرا عن مقتل ما يقرب من 100 شخص وإصابة العشرات في مقبرة أثناء إحياء ذكرى القائد الإيراني البارز قاسم سليماني في إيران اليوم الأربعاء بدا وكأنهما “هجوم إرهابي” من النوع الذي كان تنظيم الدولة الإسلامية مسؤولا عنه في الماضي.

وأضاف المسؤول في تصريحات للصحافيين “يبدو الأمر وكأنه هجوم إرهابي، وهو من النوع الذي رأينا تنظيم داعش ينفذه في الماضي، وعلى حد علمنا فإن هذا ما نفترضه حاليا”.

(وكالات)