سياسة | دولي

مستشار لبايدن يزور إسرائيل اليوم لتجنب التصعيد بين الاحتلال الإسرائيلي ولبنان

17 - يونيو - 2024

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واشنطن:  قال مسؤول بالبيت الأبيض إن مستشارا كبيرا لبايدن سيتوجه إلى إسرائيل اليوم الاثنين لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين هناك لتجنب المزيد من التصعيد بين إسرائيل ولبنان.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أن آموس هوكستين سيعمل على تعزيز الجهود لتجنب زيادة التصعيد على طول “الخط الأزرق” بين إسرائيل ولبنان.

وأدت الهجمات بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية إلى زيادة المخاوف من اندلاع حرب واسعة النطاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي إن إطلاق النار المكثف عبر الحدود من حزب الله على إسرائيل قد يؤدي إلى تصعيد خطير.

وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الأميرال دانيال هاجاري في بيان عبر الفيديو باللغة الإنكليزية “تزايد اعتداء حزب الله يقودنا إلى حافة ما يمكن أن يكون تصعيدا أوسع نطاقا، والذي يمكن أن تكون له عواقب مدمرة على لبنان والمنطقة بأكملها”.

وقال هاجاري “ستتخذ إسرائيل الإجراءات اللازمة لحماية مدنييها حتى استعادة الأمن على طول حدودنا مع لبنان”.

(وكالات)

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  1. يقول Dr arabi:
    يونيو 17, 2024 الساعة 7:20 ص

    ما دامت أمريكا حطت مناخيرها في الموضوع، فسيحصل تصعيد،كما حصل ويحصل فيي غزة جراء التدخل الأمريكي.

    رد

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