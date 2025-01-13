سياسة | دولي

مستشار لترامب يتوقع اتصالاً بين الرئيس الأمريكي المنتخب وبوتين قريباً

13 - يناير - 2025

 ترامب، في ولايته الأولى، مع بوتين في قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، 28 يونيو 2019. رويترز

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موسكو: قال مايكل والتس، مستشار الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب القادمة، إن من المتوقع أن يجري ترامب اتصالاً هاتفياً، في غضون أيام أو أسابيع، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف والتس أنه ليس من الواقعي تحديد هدف بطرد جنود روسيا من كل شبر في الأراضي الأوكرانية.

ويصف ترامب، الذي يعود رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير كانون الثاني، نفسه بأنه صانع صفقات منقطع النظير، وتعهد بإنهاء الحرب في أوكرانيا بسرعة، لكنه لم يحدد كيفية تحقيق ذلك.

وقال والتس، العضو في الكونغرس لشبكة “إيه بي سي”، أمس الأحد، إن الحرب أصبحت “مطحنة لحم للبشر والموارد”، على غرار الحرب العالمية الأولى، مع “تداعيات حرب عالمية ثالثة”.

وأضاف: “الجميع يعلم أن هذا يجب أن ينتهي بطريقة دبلوماسية”.

وأوضح: “لا أعتقد أن من الواقعي أن نقول إننا سنطرد جميع الروس من كل الأراضي الأوكرانية، حتى شبه جزيرة القرم. لقد اعترف الرئيس ترامب بهذه الحقيقة، وأعتقد أنها خطوة كبيرة إلى الأمام أن يعترف العالم بأسره بهذه الحقيقة. الآن دعونا نمضي قدماً”.

ورداً على سؤال بشأن الاتصالات بين ترامب وبوتين على وجه التحديد، قال والتس: “أتوقع اتصالاً، على الأقل في الأيام والأسابيع المقبلة. لذا، ستكون هذه خطوة وسنتحرك انطلاقاً منها”.

وخلّف غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 عشرات الآلاف من القتلى، وشرد الملايين وأثار أكبر قطيعة في العلاقات بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

(رويترز)

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