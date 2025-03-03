مستشار لترامب يُشبّه زيلينسكي بـ “صديقته السابقة” بعد اجتماع مثير للجدل في البيت الأبيض

واشنطن- “القدس العربي”: شبه مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ”صديقته السابقة” التي تريد إعادة النظر في القضايا التي حدثت قبل ما يقرب من عقد من الزمان.

وفي مقابلة مع إذاعة بريتبارت يوم السبت، انتقد والتز نهج زيلينسكي في اجتماع المكتب البيضاوي ومقابلته اللاحقة مع فوكس نيوز، قائلاً إن الرئيس الأوكراني يركز بشكل كبير على “التحقق من الحقائق” في الماضي ولا يركز بدرجة كافية على المضي قدمًا في المستقبل.

وعندما سُئل عما إذا كان زيلينسكي قد حسّن موقفه منذ الاجتماع المثير للجدل مع الرئيس دونالد ترامب، قال والتز: “لا، انظر، من الواضح أنه يركز فقط على الاعتقاد بأنه بحاجة إلى التحقق من الحقائق وتصحيح كل التفاصيل”.

وأضاف أن “الأمر يشبه صديقتك السابقة التي تريد أن تجادل في كل ما قلته قبل تسع سنوات، بدلًا من دفع العلاقة إلى الأمام”.

واندلعت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين ترامب وزيلينسكي في العلن يوم الجمعة خلال تبادل ساخن للكلمات في المكتب البيضاوي، الأمر الذي من المؤكد أن يكون له تداعيات كبيرة على الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وكل أوروبا.

وبدأ الاجتماع بشكل ودي، لكنه تطور إلى أن ضغط زيلينسكي على نائب الرئيس فانس لاقتراح التوصل إلى حل دبلوماسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لإنهاء الحرب.