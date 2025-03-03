مستشار لترامب يُشبّه زيلينسكي بـ “صديقته السابقة” بعد اجتماع مثير للجدل في البيت الأبيض

واشنطن- “القدس العربي”: شبه مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بـ”صديقته السابقة” التي تريد إعادة النظر في القضايا التي حدثت قبل ما يقرب من عقد من الزمان.
وفي مقابلة مع إذاعة بريتبارت يوم السبت، انتقد والتز نهج زيلينسكي في اجتماع المكتب البيضاوي ومقابلته اللاحقة مع فوكس نيوز، قائلاً إن الرئيس الأوكراني يركز بشكل كبير على “التحقق من الحقائق” في الماضي ولا يركز بدرجة كافية على المضي قدمًا في المستقبل.
وعندما سُئل عما إذا كان زيلينسكي قد حسّن موقفه منذ الاجتماع المثير للجدل مع الرئيس دونالد ترامب، قال والتز: “لا، انظر، من الواضح أنه يركز فقط على الاعتقاد بأنه بحاجة إلى التحقق من الحقائق وتصحيح كل التفاصيل”.
وأضاف أن “الأمر يشبه صديقتك السابقة التي تريد أن تجادل في كل ما قلته قبل تسع سنوات، بدلًا من دفع العلاقة إلى الأمام”.
واندلعت التوترات المستمرة منذ فترة طويلة بين ترامب وزيلينسكي في العلن يوم الجمعة خلال تبادل ساخن للكلمات في المكتب البيضاوي، الأمر الذي من المؤكد أن يكون له تداعيات كبيرة على الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وكل أوروبا.
وبدأ الاجتماع بشكل ودي، لكنه تطور إلى أن ضغط زيلينسكي على نائب الرئيس فانس لاقتراح التوصل إلى حل دبلوماسي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لإنهاء الحرب.
انا ضد زيلنسكي و لكن هذا يدل على السفه و عدم الاهلية و المصداقية للفريق الحاكم في امريكا