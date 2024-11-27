سياسة | دولي

 مستشار للرئيس الأمريكي المنتخب يعلق على وقف إطلاق النار في لبنان: انتصار ترامب المدوي رسالة بأنه لن يتسامح مع الفوضى

27 - نوفمبر - 2024

الضاحية الجنوبية لبيروت ومحيطها، بعد سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حزب الله". الأربعاء 27 نوفمبر 2024. رويترز

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واشنطن: أطلعت إدارة الرئيس جو بايدن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة عن كثب على جهودها للتوسط في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”، الذي دخل حيّز التنفيذ في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وفقاً للإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها.

وفي الوقت نفسه، سارع فريقُ ترامب إلى ادّعاء الفضل في هذه البقعة النادرة من الأخبار السارة لإدارة ديمقراطية كانت قد تأثرت بالصراع الطاحن في الشرق الأوسط.

وقال النائب عن ولاية فلوريدا مايك والتز، الذي اختاره ترامب لمنصب مستشاره للأمن القومي، في منشور على منصة “إكس”، أمس الثلاثاء، قبل وقت قصير من توقيع مجلس الوزراء الإسرائيلي على الاتفاق: “الجميع قادمون إلى طاولة المفاوضات بسبب الرئيس ترامب… لقد أرسل انتصاره المدوي رسالة واضحة إلى بقية العالم بأنه لن يتم التسامح مع الفوضى. أنا سعيد برؤية خطوات ملموسة نحو التهدئة في الشرق الأوسط”.

(أ ب)

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  1. يقول تويتي:
    نوفمبر 27, 2024 الساعة 8:28 ص

    الكل يغني على ليلاه. ما هذا الانحطاط الأخلاقي

    رد

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