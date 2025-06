 مستشار للرئيس الأمريكي المنتخب يعلق على وقف إطلاق النار في لبنان: انتصار ترامب المدوي رسالة بأنه لن يتسامح مع الفوضى

واشنطن: أطلعت إدارة الرئيس جو بايدن إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب القادمة عن كثب على جهودها للتوسط في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل و”حزب الله”، الذي دخل حيّز التنفيذ في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وفقاً للإدارة الديمقراطية المنتهية ولايتها.

وفي الوقت نفسه، سارع فريقُ ترامب إلى ادّعاء الفضل في هذه البقعة النادرة من الأخبار السارة لإدارة ديمقراطية كانت قد تأثرت بالصراع الطاحن في الشرق الأوسط.

Everyone is coming to the table because of President Trump.

His resounding victory sent a clear message to the rest of the world that chaos won’t be tolerated. I’m glad to see concrete steps towards deescalation in the Middle East.

But let’s be clear: The Iran Regime is the…

— Rep. Mike Waltz (@michaelgwaltz) November 26, 2024