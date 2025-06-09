مستشفى إسرائيلي: استقبلنا الأسبوع الماضي 10 جنود أصيبوا بغزة

القدس: أعلن مستشفى سوروكا الإسرائيلي، مساء الاثنين، أنه استقبل، الأسبوع الماضي، 10 جنود أصيبوا خلال الحرب على قطاع غزة، ليرتفع عدد الجنود الذي تلقوا العلاج فيه منذ بداية الحرب إلى 4189.

وقال متحدث باسم المستشفى الواقع في مدينة بئر السبع بالنقب (جنوب)، في بيان: “استقبلنا الأسبوع الماضي 10 جنود أصيبوا في غزة”.

وأضاف أن “حالة الضابط الذي أصيب بجروح خطيرة يوم الجمعة الماضي في خان يونس جنوبي القطاع تشهد تحسنا”.

وحسب البيان: “منذ بدء القتال، تلقى 4189 جنديا جريحا العلاج في مستشفى سوروكا، فيما يتلقى حاليا 8 جرحى العلاج فيها، منهم واحد في حالة خطيرة، و7 في حالة متوسطة إلى خفيفة”.

(الأناضول)