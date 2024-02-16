مستشفى “الأمل” بخان يونس ينقذ أُمًا وجنينها رغم الحصار الإسرائيلي- (صور)

غزة: أعلنت جمعية “الهلال الأحمر” الفلسطيني، الجمعة، نجاح مستشفى “الأمل” التابع لها في مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، في إنقاذ أم وجنينها رغم قلة الإمكانيات جراء الحصار الإسرائيلي.

وقالت الجمعية، في منشور على حسابها بمنصة “إكس”، “نجح الطاقم الطبي في مستشفى الأمل المحاصر (من الجيش الإسرائيلي) لليوم الخامس والعشرين على التوالي، في إجراء عملية قيصرية عاجلة لسيدة حامل شعرت بألم المخاض بشكل مفاجئ”.

وأضافت: “كان الجنين يعاني من هبوط حاد في نبضات القلب، وعلى الفور ورغم عدم توفر وحدات دم كافية وعدم وجود فني تخدير، الذي تم اعتقله الجيش الإسرائيلي، وعدم وجود طبيب حضانة، تمكن الطاقم من إجراء العملية بنجاح وإنقاذ الطفلة والأم، وهما بحالة جيدة”.

Amidst the ongoing attack and siege on PRCS Al-Amal Hospital, the medical team achieved a remarkable feat this morning by performing an urgent cesarean section for a pregnant woman experiencing sudden labor pains. Despite facing challenges such as insufficient blood units, the… pic.twitter.com/onnXwuWstx — PRCS (@PalestineRCS) February 16, 2024

ومنذ أسابيع، يُصعّد الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية ضد المنظومة الصحية في خان يونس، وأجبر في الأيام الماضية آلاف النازحين الفلسطينيين على الخروج من مستشفى الأمل، ومجمع ناصر الطبي بالمدينة.

والأربعاء، أعلنت جمعية “الهلال الأحمر” الفلسطيني تعرض محيط مستشفى “الأمل” في خان يونس لقصف إسرائيلي “عنيف”، ما أسفر عن أضرار مادية في المبنى.

ومنذ 22 يناير/ كانون الثاني الماضي يشن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات مكثفة جوية ومدفعية على خان يونس وفي محيط مستشفيات المدينة، وسط تقدم بري لآلياته بالمناطق الجنوبية والغربية منها، ما دفع آلاف الفلسطينيين للنزوح عن المدينة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.

(الأناضول)