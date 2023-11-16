مستشفى الشفاء يكشف اعتلال الرواية الإسرائيلية بعد الفشل في تأكيد مزاعم عسكرته

الناصرة- “القدس العربي”: لليوم الثالث تواصل إسرائيل البحث عما يدعم مزاعمها بأن حركة “حماس” تستخدم أسفل مستشفى “الشفاء” مقرا عسكريا مركزيا لكن جيشها لم يقدّم سوى صورا لبعض الأسلحة وجهاز لابتوب وأقراص مدمجة ومواد تدعّي أنها ترتبط بالمحتجزين الإسرائيليين في غزة.
وحاول وزير الأمن آفي غالانت، مساء الخميس، صبّ الماء على ماكنة الدعاية ودفع الرواية الإسرائيلية الخاصة بالمزاعم حول الدور العسكري للمستشفيات داخل القطاع، بقوله إن جيشه عثر على شهادات جوهرية تدلل على “العلاقة المباشرة” بين فعاليات حماس داخل “الشفاء” وبين قضية المخطوفين”.
وبعدما كشف الجيش عن “اكتشافاته وشهاداته” لتجريم المستشفى وشيطنة حماس من هذه الناحية، تعرض لتساؤلات وعلامات استفهام من قبل أوساط إعلامية إسرائيلية أيضا كالقناة 13 العبرية وإذاعة الجيش وغيرها، التي قالت إنه لم يعثر على أنفاق ولا مقرات عسكرية أسفل المستشفى مما حوّل المزاعم الرسمية بهذا الخصوص لمادة للتندر في العالم.
الإعلام العبري: لم يعثر على أنفاق ولا مقرات عسكرية أسفل المستشفى مما حوّل المزاعم الرسمية بهذا الخصوص لمادة للتندر في العالم
وفي محاولة لتقليص الضرر اللاحق بالرواية الإسرائيلية الرسمية، قال الناطق العسكري إن الجنود ضبطوا موجودات هامة داخل المستشفى تظهر عسكرة المستشفى، لافتا النية لعرضها لاحقا مثلما اصطحب الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، طواقم صحافية أجنبية لكن هذه اكتفت بالقول إن ما شاهدته هو بعض السلاح والذخائر وأجهزة لابتوب في قسم الأشعة.
يشار إلى أن بعض المراقبين الإسرائيليين أمثال الباحث في الشؤون الاستراتيجية عوفر شيلح كان قد حذر مرات متتالية في أحاديث للقناة 13 العبرية من خطورة التركيز على مستشفى “الشفاء” وتحويله لرمز لحماس. وبشكل منهجي قال شيلح إنه ينبغي الكّف عن “هذه اللعبة” إلا إذا كانت غايات عسكرية تبرر التركيز عليه واقتحامه والإصرار على أنه قاعدة عسكرية سرية، محذرا من أن ذلك سيعود كيدا مرتدا على إسرائيل من ناحية صورتها وروايتها في العالم.
ومما يزيد الطين بلة في الرواية الإسرائيلية المفضوحة هنا تبني الرئيس الأمريكي لها علانية “استناد لمصادر غير إسرائيلية” مما يعني أن عجز الجيش الإسرائيلي عن إثبات مزاعمه حول الشفاء يعني المساس بمصداقية الموقف الأمريكي كما حصل في قصة الرؤوس المقطوعة في بداية الحرب.
وفي محاولة لتقليص الضرر الإعلامي في هذه الخسارة بالمعركة على الرواية والوعي في العالم يستعد السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة جلعاد أردان لعرض “فيلم” حول “فظائع حماس” في السابع من أكتوبر على سفراء الدول.
انتقاد “الأدلة” الإسرائيلية على معقل حماس في المستشفى: “ضعيف ومثير للسخرية”
أفاد الجيش الإسرائيلي بتفكيك “مقر عمليات” حماس في مستشفى الشفاء المحاصر في غزة. مع العديد من الصور والفيديو. لكن الأدلة ضعيفة ومشكوك فيها. “سيتعين عليهم التوصل إلى المزيد.”
اقتبس هنا بالنص ماكتبته الجريمة الهولندية AD
ALGEMEEN DAGBLAD..ترجمة حرفية
الصحف الهولندية عادة ماتكن متحفظة بنشر الاخبار عن إسرائيل وخاصة اليمانية منها…فحتى هذه ااجرية امست تشكك بالموضوع..
هم اصروا على أن هناك انفاق في المستشفى ودائما يكرروها يحب عدم الحديث عن ماوضعوه كأدلة والتركيز على كلمة الانفاق اين هي هذه الأنفاق اما ان استمرينا في نقاش التفاهات التي يدعون انهم وجدوها فهذا سيبعد الجميع عن مسألة هل هناك دليل على وجود انفاق في المستشفى هذا هو السؤال
اخي حتى لو ان الإنفاق موجودة…هي يشكل هذا دليل على أن حماس تستخدمها..في كل بلدان العالم المهددة بالحروب تنشئ أنفاق للأماكن التي يجب حمايتها من القصف في سبيل تسهيل عمليات الانقاذ وتنقل الطاقم الطبي..خاصة وان غزة محاصرة تماما من قبل إسرائيل مذ مايقارب ال17 عاما ..حتى البيت الأبيض الأمريكي تحته خنادق وملاجئ احترازا لاي حادث قد بحصل….السؤال هل انهم وجدوا ا ي دليل على الوجود العسكري او اي اثر لاسراهم المحتجزين لدى المقاومة …اكيد لا..اذا غايتهم تحطيم الارادة الفلسطينية وقتل بصيص الأمل للمواطن العادي بالقول له بأنك حتى لو جرحت فلا امل من ان تنقذ ..لأنك بعد أن قطعنا عنك الهاتف والكهرباء والماء والطعام …..قد دمرنا مستشفاك واسعافك وقتلنا الطاقم الطبي واجهزنا على جرحاكم وقطعنا الاوكسجين عن اطفالكم.
سبحان الله ……! كيف لمثل هذا يخيف البعض ……؟