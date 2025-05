مستشفى في غزة ينجح في إنقاذ جنين من رحم والدته الشهيدة- (شاهد)

غزة: أفاد مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، السبت، بأن الأطباء نجحوا في إنقاذ جنين من رحم والدته “الشهيدة”.

وقال المستشفى، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن “قسم الإسعاف والطوارئ بالمستشفى استقبل شهيدة حامل في شهرها التاسع، في الساعات الأولى من فجر اليوم، بعد استهداف الاحتلال لمنزلها، وتم تحويلها فورا إلى قسم العمليات”.

ووفق المستشفى، “باشر أطباء النساء والولادة بعملية عاجلة لفتح بطن الشهيدة وإخراج الجنين، الذي ولد حيا وتم تحويله إلى قسم حضانة مستشفى شهداء الأقصى”.

وأشارت الوكالة إلى أن مستشفى العودة في النصيرات هو المستشفى الوحيد الذي يقدم خدمات النساء والولادة في المحافظة الوسطى منذ بداية “حرب الإبادة” على قطاع غزة وحتى اليوم.

