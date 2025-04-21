سياسة | عربي | فلسطين

مستعمرون بقيادة المتطرف غليك يقتحمون الأقصى- (شاهد)

منذ ساعة واحدة

يهودا غليك مع مجموعة من المستوطنين خلال اقتحام سابق للمسجد الأقصى

حجم الخط
0

القدس المحتلة: أفادت مصادر محلية فلسطينية بـ”اقتحام عشرات المستعمرين بقيادة عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف السابق يهودا غليك، الاثنين، المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال”.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن “عشرات المستعمرين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية”.

وأشارت إلى أن “المتطرف يهودا غليك قام بتقديم شروحات حول الهيكل المزعوم أمام عدد من المقتحمين”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

تحذير من مخططات منظمات إسرائيلية لتفجير المسجد الأقصى- (فيديو)
19 - أبريل - 2025
عضو كنيست إسرائيلي يميني يقتحم الأقصى وبن غفير يرحب- (فيديو)
17 - أبريل - 2025
بيان: استثمارات قطرية مباشرة في مصر بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار
14 - أبريل - 2025
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى 
6 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية