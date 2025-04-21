مستعمرون بقيادة المتطرف غليك يقتحمون الأقصى- (شاهد)

يهودا غليك مع مجموعة من المستوطنين خلال اقتحام سابق للمسجد الأقصى

القدس المحتلة: أفادت مصادر محلية فلسطينية بـ”اقتحام عشرات المستعمرين بقيادة عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف السابق يهودا غليك، الاثنين، المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال”.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن المصادر قولها إن “عشرات المستعمرين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية”.

وأشارت إلى أن “المتطرف يهودا غليك قام بتقديم شروحات حول الهيكل المزعوم أمام عدد من المقتحمين”.

#فيديو | عضو الكنيست السابق، يهودا غليك، يقود مجموعة سياحية أمريكية خلال اقتحام المسجد الأقصى ويقدم لها شروحات كاذبة عن “الهيكل المزعوم” ويؤدون خلالها صلوات تلمودية. pic.twitter.com/jn44aVBMMI — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) April 21, 2025

(د ب أ)