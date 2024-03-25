سياسة | عربي | فلسطين

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى وقوات إسرائيلية تخلي باحاته

25 - مارس - 2024

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القدس: أفاد تقرير فلسطيني بـ “اقتحام أعداد كبيرة من المستعمرين، صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، في اليوم الثاني من عيد المساخر اليهودي”.

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية ( وفا) اليوم ،”انطلقت الاقتحامات من باب المغاربة، وصولا للساحات الشرقية والشمالية للمسجد الأقصى”.

وأشارت إلى أن “اليوم الثاني لاقتحام عيد المساخر اليهودي شهد ارتفاع عدد المقتحمين، حيث بدأ الاقتحام في الساعة السابعة صباحا، مع ازدياد في أعداد شرطة الاحتلال والضباط المتواجدين في باحات المسجد الأقصى، وبعضهم تمركز عند سبيل الكأس”.

وطبقا للوكالة ، “أخلت قوات الاحتلال بالقوة الساحة المقابلة للمصلى القبلي وصحن قبة الصخرة” ، مشيرة إلى أن “أبواب المسجد الأقصى شهدت فجرا تشديدات عسكرية، وفتشت قوات الاحتلال المصلين لدى دخولهم لأداء صلاة الفجر، ومع ساعات الصباح منعت الغالبية من الدخول تزامنا مع اقتحام المستعمرين”.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 25, 2024 الساعة 11:59 ص

    هه إنها قطعان الحريديم وعصابة بنغفير وسموتريتش يستعدون لعيد المساخر وهم مسخرة القرن الحادي والعشرين يا أبو العينين ✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸✌️🇵🇸

    رد

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